87 درصد از اراضی ملی شهرستان خدابنده سند ثبتی دارند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، علی اصغری ظقبل از ظهر دوشنبه در جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی شهرستان خدابنده افزود: برای 87 درصد اراضی ملی سند ثبتی اخذ شده است که 12.8 مرتع غنی و خوب 24.2 درصد متوسط و 62.8 درصد مرتع منطقه فقیر است.

وی با بیان این مطلب که 150 هزار هکتار مرتع که بزرگترین و بارزش ترین ثروت ملی مختص به شهرستان خدابنده است که حفظ و نگهداری آن وظیفه اصلی دستگاههاست.

در ادامه پرویز فرماندار شهرستان خدابنده گفت: جلوگیری از تخریب این ثروت ملی و تلاش برای برخورد قاطع و جدی با افراد سودجو و فرصت طلب و تبدیل مرتع فقیر به غنی خوب باید در اولویت برنامه ها قرار گیرد.

خالقی اطلاع رسانی و آموزش شوراهای اسلامی و دهیاران در راستای ضرورت همکاری برای حفظ مراتع شهرستان را خواستار شد

وی میزان تولید ات علوفه خشک منطقه را سالیانه 30 هزار تن به ارزش اقتصادی 20 میلیارد ریال ذکر کرد و افزود: شهرستان فاقد جنگل طبیعی است و زراعت چوب به صورت جنگل 15 هکتار است.