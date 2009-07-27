در مورد حقوق بازداشت شدگان مسامحه نکنید

به گزارش خبرگزاری مهر متن نامه نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی به رئیس قوه قضائیه چنین است: با اهدای سلام و آرزوی توفیق برای جنابعالی، اخبار متواتر حکایت از آن دارد که نوع برخورد با برخی بازداشتشدگان اخیر بر خلاف موازین اسلامی و توأم با فشارهای روحی و جسمی بوده و گاهی به مرگ فرد بازداشت شده منتهی شده است که آخرین آنها مرگ جانگداز مرحوم محسن روحالامینی فرزند آقای دکتر روحالامینی رئیس (سابق) انستیتو پاستور بود که دل همه انسانهای شریف و دوستداران انقلاب اسلامی را به درد آورد.
این جرمها که به وسیله افراد مشکوکی که در مسلمانی آنها تردید است انجام میشود و باعث میگردد که زحمات برادران خدوم نیروی انتظامی و بسیج و سپاه بر باد برود ، نباید بدون مجازات باقی بماند، خصوصا که این افراد طبق قانون ضابطان قوه قضائیه محسوب میشوند.
این مجازاتها موجب تقویت نظام جمهوری اسلامی است. باید فرد مجرم با همان عنوان سازمانیاش به مردم معرفی و مجازات شود. به نظر میرسد که جنابعالی به عنوان مدعیالعموم حساسیت لازم را نسبت به مبارزه با این ظلمها و دفاع از حقوق مظلومان ندارید والا کار به اینجا نمیرسید.
اگر از ابتدا در مقابل تخلفات مسوولان و وابستگان آنها مسامحه نمیکردید و همه اتهامات و شایعات، شفاف و حق از باطل جدا میشد، فضایی برای مناظره کذایی احمدینژاد، موسوی و به دنبال آن این فتنه پدید نمیآمد. همچنان که اگر دادگاه بررسی اتهامات مطروحه در گزارش تحقیق و تفحص مجلس هفتم را تشکیل میدادید و خصوصا به اتهامات رسیدگی و قوهقضائیه را اصلاح و تقویت میکردید اکنون این قوه در مقابل قتل ناجوانمردانه جوان رشیدی مانند محسن روحالامینی سکوت نمیکرد.
هنوز دیر نشده است، به عنوان اولین گام قاتل عمدی یا سهوی او را به جامعه معرفی و مجازات کنید تا تسلی خاطر برای خانواده او و همه ملت ایران و عبرتی برای جانیانی که خود را بازجو نامیدهاند شود.
با تقدیم احترام - علی مطهری
نظر شما