سه استاد دانشگاه یزد دارای رکود علمی تشخیص داده شدند

سید علی محمد میرمحمدی میبدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: بررسی وضعیت اساتید دارای رکود علمی در هیئت ممیزه دانشگاه یزد در حال انجام است تا در نهایت در این مورد تصمیم گیری شود.

وی در رابطه با تصمیم دانشگاه نسبت به این اساتید گفت: این اساتید از استخدام رسمی به پیمانی تغییر وضعیت داده می شوند.



دکتر رضا عامری قائم مقام معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گفتگو با مهر با تاکید بر برخورد شدید با اعضای هیئت علمی دارای رکود علمی اعلام کرده بود بر اساس جدیدترین آئین نامه دانشگاهها می توانند نسبت به خاتمه خدمت اعضای هیئت علمی دارای رکود علمی اقدام کنند.