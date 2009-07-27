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۵ مرداد ۱۳۸۸، ۱۳:۳۰

چارکچیان به جای استرکی روی صندلی کارگردانی "راند هفتم" نشست

چارکچیان به جای استرکی روی صندلی کارگردانی "راند هفتم" نشست

حمیدرضا چارکچیان جایگزین سامان استرکی در فیلم سینمایی "راند هفتم" شد که به تهیه‌کنندگی علیرضا شجاع‌نوری تولید می‌شود.

استرکی درباره انصراف از کارگردانی این پروژه به خبرنگار مهر گفت: برای شرایط تولید از لحظه شروع فیلمنامه تا پایان مراحل فنی تنها 30 روز در نظر گرفته شد و با توجه به اینکه مراحل پیش‌تولید، تولید و مراحل فنی فیلم باید تنها در این زمان انجام می‌گرفت، گروه تولید و کارگردانی چیده شده توسط تهیه کننده، قابلیت لازم برای اجرای پروژه در این زمان را نداشتند.

وی افزود: تهیه کننده قصد داشت این کمبود و ضعف را با سرعت در فیلمبرداری و با کم‌دقتی در اجرا جبران کند، شرایط لازم را برای ادامه این کار مناسب ندیدم و پس از صحبت با آقای شجاع‌نوری که به توافق درباره شرایط کار نینجامید، از این پروژه انصراف دادم.

استرکی تاکید کرد: فیلمنامه موجود هیچ ربطی به فیلمنامه من ندارد و این کار برخلاف فیلمنامه من که از فضایی فانتزی و سوررئال برخوردار است، یک فیلم رئالیسی است.

حدود 10 درصد از این فیلم در همدان و به کارگردانی استرکی فیلمبرداری شده و حمیدرضا چارکچیان کارگردانی را برعهده گرفته است و میسا مولوی بازیگر، احسان فرید افشارعکاس و سامره اسدزاده کارگردان دوم  پس از انصراف استرکی با پروژه همکاری نمی کنند.

حمیدرضا چارکچیان دستیار کمال تبریزی در فیلم "گاهی به آسمان نگاه کن" و ابراهیم حاتمی کیا در "آژانس شیشه ای" و "مهاجر" را بوده است.

کد مطلب 919063

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