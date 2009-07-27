چارکچیان به جای استرکی روی صندلی کارگردانی "راند هفتم" نشست

استرکی درباره انصراف از کارگردانی این پروژه به خبرنگار مهر گفت: برای شرایط تولید از لحظه شروع فیلمنامه تا پایان مراحل فنی تنها 30 روز در نظر گرفته شد و با توجه به اینکه مراحل پیش‌تولید، تولید و مراحل فنی فیلم باید تنها در این زمان انجام می‌گرفت، گروه تولید و کارگردانی چیده شده توسط تهیه کننده، قابلیت لازم برای اجرای پروژه در این زمان را نداشتند.

وی افزود: تهیه کننده قصد داشت این کمبود و ضعف را با سرعت در فیلمبرداری و با کم‌دقتی در اجرا جبران کند، شرایط لازم را برای ادامه این کار مناسب ندیدم و پس از صحبت با آقای شجاع‌نوری که به توافق درباره شرایط کار نینجامید، از این پروژه انصراف دادم.

استرکی تاکید کرد: فیلمنامه موجود هیچ ربطی به فیلمنامه من ندارد و این کار برخلاف فیلمنامه من که از فضایی فانتزی و سوررئال برخوردار است، یک فیلم رئالیسی است.

حدود 10 درصد از این فیلم در همدان و به کارگردانی استرکی فیلمبرداری شده و حمیدرضا چارکچیان کارگردانی را برعهده گرفته است و میسا مولوی بازیگر، احسان فرید افشارعکاس و سامره اسدزاده کارگردان دوم پس از انصراف استرکی با پروژه همکاری نمی کنند.

حمیدرضا چارکچیان دستیار کمال تبریزی در فیلم "گاهی به آسمان نگاه کن" و ابراهیم حاتمی کیا در "آژانس شیشه ای" و "مهاجر" را بوده است.