640 قبضه انواح سلاح در آذربایجان غربی کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سرهنگ خیبر تیبا صبح دوشنبه در نشست خبری با بیان اینکه در این زمینه 187 نفر دستگیر شده اند، افزود: این تعداد سلاح شامل 426 قبضه سلاح شکاری و 214 قبضه سلاح جنگی است که از طریق مرزهای کشور ترکیه وارد آذربایجان غربی شده بود.

وی ادامه داد: در بحث قاچاق سلاح در سال جاری با رشد 52 درصد در زمینه قاچاق سلاح های جنگی و 200 درصد در زمینه سلاح های شکاری مواجه بودیم که در این زمینه نیز 12 باند قاچاق سلاح متلاشی شد که بیشترین موارد آن در شهرستان ارومیه بوده است.

رئیس پلیس امنیت عمومی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه در زمینه تخلفات امنیت اخلاقی در چهار ماهه نخست سال جاری 27 درصد کاهش دیده می شود، اظهار داشت: در این زمینه 38 هزار حلقه لوح فشرده غیرمجاز و 17 هزار و 798 قطعه تصویر مستهجن و 348 هزار و 234 بطری و قوطی انواع مشروبات الکلی کشف و 415 نفر نیز در این رابطه دستگیر شده اند.

سرهنگ تیبا بیان داشت: در زمینه کشف تجهیزات گیرنده ماهواره نیز 286 نفر دستگیر شدند که 36 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.

وی با اعلام اینکه طی چهار ماهه نخست سال جاری در زمینه ساماندهی اصناف و کنترل آنها نیز بیش از سه هزار و 638 واحد صنفی شناسایی شدند که از این تعداد 422 واحد به علت تخلفات مکرر پلمپ شدند، گفت: در این مدت افزون بر شش هزار 100 واحد اقامتی نیز در استان مورد بازدید قرار گرفت .

وی یادآور شد: طی سال جاری نیز یک هزار و 749 نفر از اتباع بیگانه در استان شناسایی، دستگیر و از استان منتقل شدند که بیشترین این افراد نیز از کشورهای افغانستان، پاکستان و بنگلادش هستند.

وی ادامه داد: امسال 666 هزار و 644 نفر از مرزهای استان ورود و خروج داشته اند که این رقم در مدت مشابه سال قبل تنها 612 هزار و 41 نفر بود که رشدی بیش از 13 درصد را نشان می دهد.

سرهنگ تیبا افزود: امسال میزان صدور گذرنامه نیز در آذربایجان غربی 23 درصد رشد داشته و به رقم 27 هزار و 591 نفر در چهار ماه اول سال جاری رسیده است.