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۵ مرداد ۱۳۸۸، ۱۳:۰۷

سومین فصل مرمت قلعه تاریخی سربیشه در خراسان جنوبی آغاز شد

سومین فصل مرمت قلعه تاریخی سربیشه در خراسان جنوبی آغاز شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیر پایگاه قلعه تاریخی خراسان جنوبی از آغاز سومین فصل مرمتی قلعه تاریخی سربیشه در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسین کوهستانی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم آغاز مرمت این بنای تاریخی گفت: سربیشه از شهرهای جنوبی استان است که قلعه آن متعلق به دوره قاجاریه در مرکز شهر قرار دارد.

وی با بیان اینکه به جز بقایایی از برجهای قلعه بقیه بنا در زیر خاک مدفون شده است، افزود: طی دو فصل مرمتی گذشته به مرمت و تثبیت برجهای از خاک بیرون آمده، پرداخته شد.

کوهستانی با اشاره به این فصل از مرمت در این قلعه تاریخی اظهار داشت: در فصل جاری مرمت و تثبیت در ضلع شمالی و غربی بنا مورد توجه قرار گرفته است که با آوار برداری از قسمتهای مورد نظر به مرمت پرداخته خواهد شد.

وی اضافه کرد: همچنین بقایای پله هایی سنگی که از سطح زمین به سمت بالای قلعه امتداد دارند با روش و سبک قبلی مرمت و تثبیت می شود.

مدیر پایگاه قلاع تاریخی خراسان جنوبی در پایان مدت زمان این فصل از مرمت را یک ماه پیش بینی کرد و یادآور شد: برای سومین فصل از مرمت قلعه سربیشه پنج میلیون تومان اعتبار از محل اعتبارات استانی در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 919073

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