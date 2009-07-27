  1. هنر
  2. سینمای ایران
۵ مرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۵۴

نمایش 13 فیلم در بخش اکو جشنواره فیلم کودک

نمایش 13 فیلم در بخش اکو جشنواره فیلم کودک

اسامی فیلم‌های بخش اکو حاضر در بیست و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره فیلم کودک اعلام کرد در این بخش از جشنواره 13 فیلم به نمایش درمی‌آید که این آثار شامل 11 فیلم خارجی و دو فیلم خارجی می‌شود. فیلم‌های ایرانی "نقش و نقاش" ساخته مهدی جعفری و "ماه بانو" ساخته لیلا میرهادی در بخش اکو به نمایش درمی‌آید.

فیلم‌های خارجی نیز عبارتند از "پسر شکارچی عقاب" رنه بوهانسن محصول قزاقستان، آلمان و سوئد، "ژنرال‌های کوچک" محمدتقی اکبری سراج از افغانستان، "چهلمین در" الچین ماساگلو از آذربایجان، "فرزند شیر" بنجامین گیلمور از پاکستان و اتریش، "پنجره" از قرقیزستان، "پسر" خالممد کاکابالف از روسیه، "فرشته کوچک شادی‌آفرین" عثمان ساپاروف از ترکمنستان و "نسیم شمال" بلما باس، "مومو" آتلای تاسدیکن، "هاجر مرد بزرگ، عشق کوچک" هاندان ایپکچی و "پسر کنجکاو" تونس باشارزان از ترکیه.

سازمان منطقه‌ای همکاری‌های اقتصادی در آسیا دارای 10 عضو است و سال 1985 توسط کشورهای ایران، ترکیه و پاکستان بنا نهاده شد. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای تازه استقلال یافته تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان و قرقیزستان و بعدها افغانستان به آن پیوستند.

بیست و سومین جشنواره بین المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان از 11 تا 15 مردادماه در شهر همدان برگزار می‌شود.

کد خبر 919083

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها