"حکایت پیر چنگی" مثنوی تفسیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه مثنوی‌خوانی حوزه هنری استان قزوین با حضور اسماعیل قافله باشی استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبی به تفسیر "حکایت پیر چنگی" از دفتر نخست مثنوی اختصاص یافت.

قافله باشی در این جلسه گفت: مثنوی مولانا در ورای الفاظ و ابیات، پیامی بس عمیق در خود نهفته دارد؛ پیامی که انسان را به دیدن نور و عبور از صورتهای ظاهری، مجازی و فانی دعوت و نوید رسیدن به باغ سبز عشق را می‌دهد.

وی افزود: حکایت پیر چنگی یکی از صدها حکایت مثنوی است که از زوایای مختلفی می توان به آن نگریست و پی به ژرفای دید مولانا پی برد.

این پژوهشگر وجود اصطلاحات و نشانه‌های موسیقایی در ادبیات مثنوی را نشانگر درک مولانا از هنر موسیقی دانسته و در این زمینه گفت: مولانا با شناخت از تأثیر عمیق موسیقی از آن به عنوان زبان مشترک بشری سود فراوان جسته و در جای جای مثنوی به پرده‌ها و مقامات موسیقی اشاره کرده و ادبیات مثنوی را با آهنگی خاص سروده است، به گونه‌ای که انسان با خواندن ابیات مثنوی ریتم موزون آن را احساس می‌کند.

وی پیام محوری حکایت پیر چنگی را بیداری یا یقظه به عنوان نخستین گام عبودیت سالک برشمرد.



