نمایشگاه گروهی عکاسان جوان کردستانی گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ظهر امروز دوشنبه و با حضور رئیس حوزه هنری استان کردستان نمایشگاه گروهی از عکاسان جوان وابسته به حوزه هنری این استان در نگارخانه ارشاد سنندج گشایش یافت.

در این نمایشگاه که به مناسبت گرامیداشت اعیاد شعبانیه و هفته جوان برپا شده است که 14 عکاس کردستانی آثار خود را در موضوعات مختلف به نمایش گذاشته اند.

در این نمایشگاه عکاسی شیلان و برهانی، زهدیه حسامی، شیما بدخشان، محمدرضا اردلان، افشین فتاحی و محمد‌نظیر یوسفی، آریز قادری، مهدی توکلی، فرهاد مطاعی، میکائیل رحمانی، امیر علی‌ویسی، پارسا نجار و راشد عزیزی آثار خود را به نمایش عموم گذاشته اند.

در این نمایشگاه گروهی سنندج 40 قطعه عکس در اندازه 50 در 70 و به مدت یک هفته در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

نمایشگاه عکاسی گروهی حوزه هنری استان کردستان از صبح امروز و به مدت یک هفته در دو نوبت صبح و بعداز ظهر پذیرایی علاقمندان هستند.