125 میلیارد ریال درآمد ناخالص محصولات گلخانه ای در هرمزگان است

مهراب عبدالعلیان در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس گفت: با مقایسه کارآیی مصرف آب به ازای هر متر مکعب آب برای محصولات گلخانه ای و فضای باز به این نتیجه می رسیم که برای مثال در محصول گوجه فرنگی از هر مترمکعب آب در فضای زراعی دو کیلوگرم و در فضای گلخانه 15 کیلوگرم محصول تولید می شود.

وی بیان کرد: در محصول خیار در فضای زراعی 2.4 کیلوگرم در فضای گلخانه ای 13.7 کیلوگرم و در محصول فلفل در فضای زراعی یک کیلوگرم محصول تولید می شود، در صورتی که در فضای گلخانه ای تا 5.4 کیلوگرم افزایش محصول مشهود بوده است.

وی میزان سطح زیرکشت گلخانه در استان را 110.6 هکتار دانست و تصریح کرد: شهرستان حاجی آباد با 49.6 هکتار گلخانه محصولات گوجه فرنگی، خیار سبز، خربزه، طالبی، فلفل، گل و گیاه و سبزیجات را تولید و وارد بازار می کند و رودان با 48.5 هکتار محصول گوجه فرنگی، خیار سبز و فلفل را تولید و شهرستان بندرلنگه و کیش با چهار هکتار گلخانه، میناب 1.5 هکتار گلخانه و بندرعباس 6.5 هکتار و پارسیان 0.5 هکتار گلخانه دایر است که به کشت محصولات سبزی و صیفی مشغول اند.

کارشناس گلخانه سازمان جهادکشاورزی هرمزگان در خصوص میزان تولید محصولات گلخانه ای هم اذعان داشت: 27 هزار و 500 تن محصول از فضاهای گلخانه ای استان محصول برداشت می شود که در سال 80 این میزان تولید تنها به 150 تن می رسیده است که در این راستا عواملی از نظیر آموزش متقاضیان، بازدیدهای درون و خارجی استانی بهره برداران، به کارگیری مشاور، اجرای سازه های استاندارد در جهت استقرار شرایط بهتر تولید و مبارزه موثر با آفات و امراض از جمله عوامل افزایش روند تولیدات در گلخانه ها به حساب می آیند.

عبدالعلیان از روند رو به رشد اشتغالزایی در گلخانه ها خبر داد و عنوان کرد: در سال 80 تنها 25 نفر در گلخانه های استان مشغول فعالیت بودند اما در حال حاضر بالغ بر دو هزار و 750 نفر در گلخانه های استان به طور مستقیم مشغول فعالیت هستند، همچنین در سال 80 معادل 270 میلیون ریال از گلخانه های سطح استان درآمد ناخالص حاصل می شد این در صورتی است که در سال گذشته 125 میلیارد ریال درآمد ناخالص داخلی با میانگین 454 تومان فروش برای هر کیلو محصول روبرو بوده ایم که اینها هم به دلیل افزایش سطح زیر کشت از یک هکتار در سال 80 به 110.6 هکتار در سال 87 است.

وی از تولید گل و گیاهان دارویی، سبزی و صیفی جات در گلخانه های استان خبر داد و یادآور شد: مجتمع های گلخانه ای در شهرستان های بندرعباس، حاجی آباد، رودان، میناب، بستک، کیش، بندرلنگه و پارسیان مشغول فعالیت هستند که متوسط فروش محصولات در فضای باز و گلخانه ای در این گلخانه ها قابل توجه است.

به گفته وی، فروش خیار در فضای باز میانگین سالانه 200 تومانی دارد در صورتی که خیار گلخانه ای با متوسط 450 تومان در سال به فروش می رسد که این قیاس در مورد دیگر محصولات گلخانه ای هم با افزایش قیمت فروش مواجه بوده است.

این کارشناس در پایان ایجاد اشتغال پایدار، سازماندهی نظام تولید، توزیع و فروش، بهره وری مناسب از تکنولوژی، آب و خاک و همچنین نیروی انسانی، کاهش ضایعات، کنترل بهینه آفات و کاهش هزینه های حمل و نقل را از اهم اهداف احداث گلخانه دانست.