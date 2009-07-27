رمز سربلندی نظام تبعیت تام از ولی امر مسلمین است

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح دوشنبه در مراسم صبحگاه ستاد فرماندهی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران امیر سرتیپ پوردستان فرمانده این نیرو ضمن تبریک روز سوم شعبان، روز پاسدار، به حافظان ولایی انقلاب اسلامی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و گرامیداشت مقام و منزلت این روز و روز جانباز گفت: روز بزرگ جانباز یادآور جان فشانی های جانبازان سرافراز ایران اسلامی برای صیانت از حریم میهن اسلامی و دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

سرتیپ پوردستان اضافه کرد: اتفاقات عبرت آموز اوایل مرداد ماه سال 67 و تعرض مجدد دشمنان نظام مقدس اسلامی به کشورمان با حمایت استکبار یادآور این نکته حیاتی است که عدم آمادگی، اتحاد و هوشیاری همواره زمینه ساز سوء استفاده دشمنان کینه توز اسلام و ایران اسلامی است.

وی ضمن ارج نهادن به نقش آفرینی تمامی فاتحان عملیات مرصاد به ویژه شهدای عملیات شهید سپهبد صیاد شیرازی، از نقش هوانیروز به عنوان یکی از مهمترین ارکان موفقیت این عملیات و شکست دشمنان و منافقین تجلیل کرد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش رمز موفقیت و سربلندی نظام را پیروی و تبعیت تام از ولی امر مسلمین؛ مقام معظم رهبری عنوان کرد و افزود: امیدواریم در سایه زعامت و ولایت رهبر معظم انقلاب اسلامی و هوشیاری ملت و عاشقان و علاقه مندان نظام مقدسمان و تقویت امر مهم وحدت و یکپارچگی، شاهد عزت روز افزون جمهوری اسلامی ایران باشیم.

در این مراسم جمعی از امیران و افسران و درجه داران جانباز نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران همچنین مولفان تاریخ دفاع مقدس در هیئت معارف جنگ نیروی زمینی تجلیل به عمل آمد.