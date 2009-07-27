غرفه های بازیافت در کرج افزایش می یابد

مجید مساعد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در پی اجرای طرح تفکیک و جمع آوری پسماندهای خشک از مبدا در حال حاضر دو غرفه بازیافت در مناطق شش و 9 شهرداری کرج راه اندازی شده است.

وی افزود: همچنین در مناطق دو، سه و 10 نیز غرفه های بازیافت به منظور جمع آوری پسماندهای خشک از جمله انواع پلاستیک، شیشه، مقوا، کاغذ، ظروف یکبار مصرف و انواع فلزات راه اندازی شده است و به زودی در سایر مناطق شهرداری کرج نیز این غرفه ها افتتاح می شود.

مساعد از اجرای طرح آموزش چهره به چهره تفکیک پسماندهای خشک از مبدا در منطقه شش خبر داد و خاطرنشان کرد: در حال حاضر آموزشگران سازمان به صورت چهره به چهره نحوه تفکیک پسماندهای خشک را به شهروندان در محلات مختلف آموزش می دهند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج یادآور شد: در راستای اجرای این طرح در مرحله اول پنج هزار کیسه زباله و دو هزار بروشور آموزشی در میان شهروندان کرج توزیع می شود.