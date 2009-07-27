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۵ مرداد ۱۳۸۸، ۱۳:۳۶

یک نظرسنجی نشان داد :

کاهش محبوبیت مرکل/ شانس بالای وزیر اقتصاد برای احزار مقام صدر اعظم

کاهش محبوبیت مرکل/ شانس بالای وزیر اقتصاد برای احزار مقام صدر اعظم

بر اساس نظرسنجی های جدید مشخص شد که محبوبیت صدراعظم فعلی آلمان کاهش یافته است و هم اکنون وزیر اقتصاد این کشور محبوبترین سیاستمدار است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، در این نظرسنجی آمده است که "کارل تئودور تسوگوتنبرگ" وزیر اقتصاد آلمان و نامزد انتخابات صدراعظمی آلمان توانسته محبوبیت خاصی را در میان مردم آلمان از آن خود کند و این احتمال وجود دارد که وی به عنوان صدراعظم آینده آلمان انتخاب شود.

تسوگوتنبرگ از حزب سوسیال مسیحی به عنوان محبوبترین سیاستمدار آلمانی شناخته شده است.

66 درصد از افراد شرکت کننده در این نظرسنجی بر این باورند که تسوگوتنبرگ مردمی ترین و متعهدترین سیاستمدار آلمانی در کابینه مرکل است.

بر اساس این نظرسنجی آنگلا مرکل از حزب دموکرات مسیحی در جایگاه دوم و پیر اشتاین بروک وزیر دارایی آلمان و از حزب سوسیال دموکرات در جایگاه سوم محبوبترین سیاستمداران آلمانی جای دارند.

فرانک والتر اشتاین مایر وزیر خارجه آلمان، پیشتر صدراعظم این کشور را بدلیل آنچه که وی "بی مسئولیتی" در مورد اوضاع افغانستان نامیده، مورد انتقاد قرار داد. به گفته وی آنگلا مرکل با بی تفاوتی در مورد سخنان کسانی که خواستار خروج نظامیان این کشور از افغانستان هستند، مرتکب اشتباه شده است.

کد مطلب 919105

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