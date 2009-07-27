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۵ مرداد ۱۳۸۸، ۱۶:۱۷

رئیس جهاد کشاورزی گیلان:

بسته بندی و فرآوری در حل مشکل بازرگانی محصولات کشاورزی گیلان موثر است

بسته بندی و فرآوری در حل مشکل بازرگانی محصولات کشاورزی گیلان موثر است

رشت - خبرگزاری مهر: اردشیر روحی گفت: بسته بندی و فرآوری نقش مهمی در حل مشکل بازرگانی محصولات کشاورزی استان گیلان دارد که باید توجه ویژه ای به آن شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گیلان یکی از قطبهای مهم کشاورزی ایران است که براساس آمارهای سازمان جهاد کشاورزی استان سالانه 2.5 میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در گیلان تولید می شود.

وی عنوان کرد: مقداری زیادی از این محصولات به صورت فله، بدون فرآوری و بسته بندی به دیگر مناطق ایران و کشورهای دنیا به ویژه کشورهای آسیای میانه صادر می شود.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان بیان داشت: با وجود رقابت تنگاتنگ کشورهای برای فروش محصولات کشاورزی و تنوع ذائقه مصرف کنندگان فرآوری و بسته بندی محصولات زراعی در بالا بردن توان رقابتی فروش و حل مشکل بازرگانی این محصولات نقش مهمی ایفا خواهد کرد.

روحی ادامه داد: بسته بندی محصولات کشاورزی می تواند ضمن شناسنامه دار کردن محصول، شیوه مصرف و حتی میزان مصرف را کنترل کند.

وی اظهار داشت: صنعت بسته بندی امروزه در کنار سایر تولیدات صنعتی از مقوله های بسیار ارزشمندی است که به تولید هویت می دهد و در بحث صادرات، کالاهای فاقد بسته بندی عملا ارزش و اعتباری ندارند.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان ادامه داد: استاندارد محصولات فاقد بسته بندی مناسب در عمل قابل اجرا نبوده و اصولا محصولات فاقد بسته بندی و شناسنامه نیز به لحاظ بهداشتی نمی تواند خالی از ایراد و مطمئن برای مصرف کننده باشد و لزوما قدم اولیه برای ورود به بازارهای جهانی را می توان بسته تلقی کرد.

کد مطلب 919111

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