بسته بندی و فرآوری در حل مشکل بازرگانی محصولات کشاورزی گیلان موثر است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گیلان یکی از قطبهای مهم کشاورزی ایران است که براساس آمارهای سازمان جهاد کشاورزی استان سالانه 2.5 میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در گیلان تولید می شود.

وی عنوان کرد: مقداری زیادی از این محصولات به صورت فله، بدون فرآوری و بسته بندی به دیگر مناطق ایران و کشورهای دنیا به ویژه کشورهای آسیای میانه صادر می شود.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان بیان داشت: با وجود رقابت تنگاتنگ کشورهای برای فروش محصولات کشاورزی و تنوع ذائقه مصرف کنندگان فرآوری و بسته بندی محصولات زراعی در بالا بردن توان رقابتی فروش و حل مشکل بازرگانی این محصولات نقش مهمی ایفا خواهد کرد.

روحی ادامه داد: بسته بندی محصولات کشاورزی می تواند ضمن شناسنامه دار کردن محصول، شیوه مصرف و حتی میزان مصرف را کنترل کند.

وی اظهار داشت: صنعت بسته بندی امروزه در کنار سایر تولیدات صنعتی از مقوله های بسیار ارزشمندی است که به تولید هویت می دهد و در بحث صادرات، کالاهای فاقد بسته بندی عملا ارزش و اعتباری ندارند.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان ادامه داد: استاندارد محصولات فاقد بسته بندی مناسب در عمل قابل اجرا نبوده و اصولا محصولات فاقد بسته بندی و شناسنامه نیز به لحاظ بهداشتی نمی تواند خالی از ایراد و مطمئن برای مصرف کننده باشد و لزوما قدم اولیه برای ورود به بازارهای جهانی را می توان بسته تلقی کرد.