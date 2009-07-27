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۵ مرداد ۱۳۸۸، ۱۳:۴۵

همزمان با روز جانباز/

سه هیئت از جانب رهبر معظم انقلاب با جانبازان دیدار کردند

سه هیئت از جانب رهبر معظم انقلاب با جانبازان دیدار کردند

سه هیئت همزمان با روز جانباز از جانب رهبر معظم انقلاب اسلامی با حضور در منزل تعدادی از جانبازان در نقاط مختلف شهر تهران از ایثارگری و فداکاری جانبازان سرافراز انقلاب اسلامی قدردانی و تشکر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با سالروز ولادت با سعادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام و روز جانباز، سه هیئت از جانب حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی به سرپرستی حجج الاسلام و المسلمین رحیمیان، تقوی و ابراهیمی با حضور در منزل تعدادی از جانبازان در نقاط مختلف شهر تهران ضمن گفتگو با این جانبازان و کسب اطلاع از نحوه زندگی، کار و مشکلات آنان، از ایثارگری و فداکاری جانبازان سرافراز انقلاب اسلامی قدردانی و تشکر کردند.

کد مطلب 919113

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