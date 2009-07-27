سه هیئت از جانب رهبر معظم انقلاب با جانبازان دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با سالروز ولادت با سعادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام و روز جانباز، سه هیئت از جانب حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی به سرپرستی حجج الاسلام و المسلمین رحیمیان، تقوی و ابراهیمی با حضور در منزل تعدادی از جانبازان در نقاط مختلف شهر تهران ضمن گفتگو با این جانبازان و کسب اطلاع از نحوه زندگی، کار و مشکلات آنان، از ایثارگری و فداکاری جانبازان سرافراز انقلاب اسلامی قدردانی و تشکر کردند.