میزان مبتلایان بیماری هاری در چهارمحال و بختیاری صفر است

پرویز پورحیدر در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد با بیان اینکه در سال 87 هیچگونه بیماری هاری در استان دیده نشده است، اظهار داشت: در سال 86 تنها یک مورد مبتلا به بیماری هاری در این استان مشاهده شده است.

وی افزود: هر چند بیماری هاری در استان وجود نداشته اما آمار حیوان گزیدگی بالا است.

پورحیدر بیان داشت: میزان حیوان گزیدگی در این استان 290 در 100 هزار است.

وی با بیان اینکه کاهش میزان حیوان گزیدگی موجب کاهش مبتلایان به بیماری هاری می شود، خاطرنشان کرد: قلاده گذاری سگهای صاحب دار، جمع آوری سگهای ولگرد توسط شهرداری های و دهیاری ها، آموزش کودکان در مورد تماس نزدیک با سگها و خطرات حیوانات وحشی اقداماتی است که باید در راستای کاهش بیماری هاری انجام شود.

وی بیان داشت: کسانی که به بیماری هاری مبتلا شوند و خود را در مقابل این بیماری مقاوم نسازند دچار مرگ در فاصله زمانی 10 تا 90 روز بعد از حیوان گزیدگی می شوند.