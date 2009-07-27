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۵ مرداد ۱۳۸۸، ۱۳:۴۴

میزان مبتلایان بیماری هاری در چهارمحال و بختیاری صفر است

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیردار دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری گفت: در سال 87 هیچگونه بیماری هاری در چهارمحال و بختیاری مشاهده نشده است.

پرویز پورحیدر در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد با بیان اینکه در سال 87 هیچگونه بیماری هاری در استان دیده نشده است، اظهار داشت: در سال 86  تنها یک مورد مبتلا به بیماری هاری در این استان مشاهده شده است.

وی افزود: هر چند بیماری هاری در استان وجود نداشته اما آمار حیوان گزیدگی بالا است.

پورحیدر بیان داشت: میزان حیوان گزیدگی در این استان 290 در 100 هزار است.

وی با بیان اینکه کاهش میزان حیوان گزیدگی موجب کاهش مبتلایان به بیماری هاری می شود، خاطرنشان کرد: قلاده گذاری سگهای صاحب دار، جمع آوری سگهای ولگرد توسط شهرداری های و دهیاری ها، آموزش کودکان در مورد تماس نزدیک با سگها و خطرات حیوانات وحشی اقداماتی است که باید در راستای کاهش بیماری هاری انجام شود.

وی بیان داشت: کسانی که به بیماری هاری مبتلا شوند و خود را در مقابل این بیماری مقاوم نسازند دچار مرگ در فاصله زمانی 10 تا 90 روز بعد از حیوان گزیدگی می شوند. 

کد مطلب 919116

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