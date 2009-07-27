تمهیدات دانشگاه پیام نور برای جلوگیری از رکود علمی اساتید

دکتر سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر هیئت ممیزه فعال است و تاکید بر این است که حتی دستیاران باید کارهای پژوهشی انجام دهند.

وی افزود: تشویق برای حضور در کنفرانسها و همایشهای بین المللی و اختصاص اعتبار به گرنت برای کارهای پژوهشی مواردی است که می تواند کمک کنند اساتید دچار ایستایی و رکود نشوند.

دکتر رضا عامری قائم مقام معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گفتگو با مهر با تاکید بر برخورد شدید با اعضای هیئت علمی دارای رکود علمی اعلام کرده بود بر اساس جدیدترین آئین نامه دانشگاهها می توانند نسبت به خاتمه خدمت اعضای هیئت علمی دارای رکود علمی اقدام کنند.