برکناری وزیر اطلاعات به نفع نظام نبود / احمدی نژاد توضیح دهد

مهدی فضائلی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص عزل ناگهانی چند وزیر کابینه توسط رئیس جمهور در آخرین روزهای عمر دولت، گفت: این مسئله (برکناری وزیر اطلاعات) به نفع نظام نبود و هزینه های زیادی برای کشور ایجاد کرد.

وی افزود: رئیس جمهور خود باید دلیل این اقدام ناگهانی را توضیح دهد و جامعه انتظار دارد در این مورد، از آقای احمدی نژاد توضیح قانع کننده بشنود.

فضائلی خاطر نشان کرد: نخبگان سیاسی و رسانه ها باید در وضعیت فعلی همه تلاش خود را بکار گیرند که شرایط کشور را آرام کنند تا زمینه تصمیم گیری های منطقی و صحیح ایجاد شود.

این کارشناس امور سیاسی و رسانه ای اظهار داشت: هر حرکتی که باعث شود تقابل های فعلی، تشدید شود و زمینه برای عکس العمل های عجولانه و احساسی ایجاد شود، مطرود و محکوم است و نباید به آن دامن زد.

دبیرکل سابق انجمن روزنامه نگاران مسلمان در خصوص دلیل عدم حضورش در جلسه تودیع و معارفه هیئت مدیره جدید این انجمن که امروز بدون حضور اعضای هیئت مدیره سابق برگزار شد ، نیز گفت: فرصت نکردم در این جلسه شرکت کنم.