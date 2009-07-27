به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست بنا بود بهمناسبت روز بزرگداشت شیخ شهابالدین سهروردی و با حضور دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی، دکتر غلامرضا اعوانی، دکتر نجفقلی حبیبی و حسن سید عرب برگزار شود.
علت لغو این نشست اعلام نشده است.
نشست "کارنامه سهروردیپژوهی؛ ارزیابی گذشته، چشمانداز آینده" که بنا بود پنجشنبه این هفته در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار شود لغو شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست بنا بود بهمناسبت روز بزرگداشت شیخ شهابالدین سهروردی و با حضور دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی، دکتر غلامرضا اعوانی، دکتر نجفقلی حبیبی و حسن سید عرب برگزار شود.
علت لغو این نشست اعلام نشده است.
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