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۵ مرداد ۱۳۸۸، ۱۳:۲۵

نشست "کارنامه سهروردی‌پژوهی" لغو شد

نشست "کارنامه سهروردی‌پژوهی؛ ارزیابی گذشته، چشم‌انداز آینده" که بنا بود پنجشنبه این هفته در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار شود لغو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست بنا بود به‌مناسبت روز بزرگداشت شیخ شهاب‌الدین سهروردی و با حضور دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی، دکتر غلامرضا اعوانی، دکتر نجفقلی حبیبی و حسن سید عرب برگزار ‌شود.

علت لغو این نشست اعلام نشده است.

کد مطلب 919127

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