به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست بنا بود به‌مناسبت روز بزرگداشت شیخ شهاب‌الدین سهروردی و با حضور دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی، دکتر غلامرضا اعوانی، دکتر نجفقلی حبیبی و حسن سید عرب برگزار ‌شود.

علت لغو این نشست اعلام نشده است.