800 نقطه حادثه خیز در جاده های کرمان وجود دارد

سرهنگ مسعود غفوریان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: به رغم اینکه طی سالهای اخیر استان کرمان به کارگاه بزرگ جاده سازی در کشور تبدیل شده است و شاهد انجام طرحهای مختلف در جاده های استان هستیم اما همچنان 800 نقطه حادثه خیز در جاده های استان کرمان وجود دارد که ضرورت توجه جدی برای رفع این نقاط حادثه خیز محسوس است.

وی با اشاره به اینکه استان کرمان رتبه نخست واژگونی خودروها در تصادفات جاده ای در کشور را داراست، گفت: دلیل اصلی این نوع تصادفات فاصله زیاد مبدا و مقصد در استان کرمان است و به دلیل کویری بودن جاده ها و مسطح بودن راه ها رانندگان دچار خستگی می شوند.

وی گفت: امکانات رفاهی و اقامتگاه های بین راهی نیز در جاده های استان کرمان کم بوده که در نهایت خستگی راننده وسایل نقلیه را تشدید می کند.

سرهنگ غفوریان افزود: طبق بررسی های صورت گرفته نزدیک به 40 درصد از کل حوادث رانندگی در کرمان به دلیل واژگونی خودرو، 53 درصد برخورد خودروها با یکدیگر و هفت درصد برخورد با عابران پیاده است.

وی با اشاره به وقوع 16 درصد از تصادفات در جاده های فرعی گفت: 40 شهر استان نیز به دلیل عدم وجود پلیس راهنمایی و رانندگی تحت پوشش ترافیکی پلیس راه هستند.