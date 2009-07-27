نصب 600 دستگاه کارت خوان در ناوگان تاکسیرانی خراسان جنوبی

جواد بهدانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، یکی از بزرگترین مشکلات شهروندان را عدم هماهنگی و ثابت بودن نرخ تاکسی عنوان کرد و افزود: با توجه به اقبال خوب شهروندان از نصب کارت خوان بر روی اتوبوسها و همچنین نارضایتی فعلی افراد از نرخ تاکسی ها، این سازمان با همکاری سازمان فناوری اطلاعات شهرداری اقدام به استفاده از سیستم هوشمند الکترونیک بر روی ناوگان تاکسیرانی کرده است.

وی ابراز امیدورای کرد که تا پایان ماه جاری این دستگاه ها بر روی کلیه خودروهای شرکت تاکسیرانی نصب و به بهره برداری برسد.

بهدانی در ادامه پچیده بودن زیرساخت این دستگاه ها را علت تاخیر در خریداری و نصب آنها دانست و بیان داشت: با نصب این سیستمها بر روی تاکسی مسافران دقیقا همان مقداری را که تاکسیمتر مشخص می کند پرداخت کرده و دیگر مشکلی در زمینه دریافت بقیه کرایه نخواهند داشت.

سرپرست سازمان تاکسیرانی خراسان جنوبی در پایان از کلیه شهروندان تقاضا کرد در صورت مشاهده تخلف در زمینه نرخ جابجایی مسافر و همچنین عدم استفاده از تاکسیمتر توسط رانندگان مورد تخلف را به سرعت به پایگاه رسیدگی به شکایات سازمان اطلاع دهند.