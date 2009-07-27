رشد سرمایه گذاری صنعتی در خراسان رضوی در کشور بی سابقه است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمدجواد محمدی‌زاده ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در محل استانداری خراسان رضوی افزود: رشد بی ‌نظیر در بخش صنعت در استان خراسان رضوی برای اولین بار اتفاق افتاده است.

استاندار خراسان رضوی گفت: سرمایه‌گذاری جدید در بخش صنعتی در سال 87 نسبت به سال 86 حدود 103 درصد افزایش داشته که این رقم در کشور کم سابقه و در خراسان بی‌سابقه است.

وی گفت: استان خراسان رضوی از نظر تعداد پروانه‌های بهره‌ برداری صنعتی و اشتغال جدید وضعیت خوبی در کشور دارد و در رتبه سوم کشوری قرار دارد.

محمدی‌ زاده با بیان اینکه حدود 95 درصد سرمایه‌ گذاری صنعتی در بخش غیردولتی بوده است، گفت: این درحالیست که در استانهای اصفهان، خوزستان و بوشهر بخش عمده‌ سرمایه‌گذاری بر عهده دولت قرار دارد.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: زمان راه اندازی طرح صنعتی از مرحله جواز کسب تا پروانه بهره ‌برداری در دولت نهم 10 ماه کاهش یافته است.

محمدی‌زاده در خصوص طرح ملی آمایش صنعتی و معدنی کشور گفت: براساس ارزیابی‌های انجام شده خراسان رضوی بهترین عملکرد را داشته و 46 طرح جدید و نیمه تمام با سرمایه ‌گذاری ارزی دو هزار و 500 میلیارد تومان در دستور کار صنعت و معدن قرار گرفته که شش طرح به تصویب نهایی رسیده است.

وی بیان کرد: در بخش سرمایه در گردش طی یک سال اخیر بالغ بر 50 میلیارد تومان تسهیلات جدید پرداخت شده که بالاترین رقم پرداختی در سطح کشور است.