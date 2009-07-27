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۵ مرداد ۱۳۸۸، ۱۵:۲۸

رشد سرمایه گذاری صنعتی در خراسان رضوی در کشور بی سابقه است

رشد سرمایه گذاری صنعتی در خراسان رضوی در کشور بی سابقه است

مشهد - خبرگزاری مهر: استاندار خراسان رضوی گفت: سرمایه‌گذاری جدید در بخش صنعتی در سال 87 نسبت به سال 86 حدود 103 درصد افزایش داشته که این رقم در کشور کم سابقه و در خراسان بی‌سابقه است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمدجواد محمدی‌زاده ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در محل استانداری خراسان رضوی افزود: رشد بی ‌نظیر در بخش صنعت در استان خراسان رضوی برای اولین بار اتفاق افتاده است.

استاندار خراسان رضوی گفت: سرمایه‌گذاری جدید در بخش صنعتی در سال 87 نسبت به سال 86 حدود 103 درصد افزایش داشته که این رقم در کشور کم سابقه و در خراسان بی‌سابقه است.

وی گفت: استان خراسان رضوی از نظر تعداد پروانه‌های بهره‌ برداری صنعتی و اشتغال جدید وضعیت خوبی در کشور دارد و در رتبه سوم کشوری قرار دارد.

محمدی‌ زاده با بیان اینکه حدود 95 درصد سرمایه‌ گذاری صنعتی در بخش غیردولتی بوده است، گفت: این درحالیست که در استانهای اصفهان، خوزستان و بوشهر بخش عمده‌ سرمایه‌گذاری بر عهده دولت قرار دارد.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: زمان راه اندازی طرح صنعتی از مرحله جواز کسب تا پروانه بهره ‌برداری در دولت نهم 10 ماه کاهش یافته است.

محمدی‌زاده در خصوص طرح ملی آمایش صنعتی و معدنی کشور گفت: براساس ارزیابی‌های انجام شده خراسان رضوی بهترین عملکرد را داشته و 46 طرح جدید و نیمه تمام با سرمایه ‌گذاری ارزی دو هزار و 500 میلیارد تومان در دستور کار صنعت و معدن قرار گرفته که شش طرح به تصویب نهایی رسیده است.

وی بیان کرد: در بخش سرمایه در گردش طی یک سال اخیر بالغ بر 50 میلیارد تومان تسهیلات جدید پرداخت شده که بالاترین رقم پرداختی در سطح کشور است.

کد مطلب 919137

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