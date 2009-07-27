یادواره 41 شهید روحانی خراسان رضوی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام محمد وفایی ظهر دوشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: برگزاری یادواره شهدا از حدود سه سال پیش در مشهد و در سطح خراسان بزرگ به وسیله ستاد یادواره شهدای روحانی آغاز شد و تأخیر در آیین یادواره شهدای مدرسه سلیمانیه به علت تأکید بر تبیین سیرۀ شهدا و آماده سازی نرم افزار سرگذشت پژوهی شهدای این مدرسه بوده است.

مسئول مدرسه علمیه سلیمانیه مشهد تصریح کرد: ایده برگزاری یادواره 41 شهید طلبه و روحانی مدرسه علمیه سلیمانیه مشهد از دو سال پیش دراین مدرسه کلید خورد.

وی ادامه داد: این یادواره با هدف معرفی هر چه بیشتر و بهتر سیره شهدای روحانی و الگوسازی آنان به خصوص برای نسل جوان امروز، اجرا می شود.

فرمانده مرکز بسیج طلاب و روحانیون خراسان رضوی توجه دو جانبه به وظیفه تهذیب و تحصیل و از سویی دیگر توجه به مسائل روز و آرمان های امام (ره) و انقلاب اسلامی را از مهمترین ویژگیهای شهدای روحانی در دوران دفاع مقدس دانست.

حجت الاسلام وفایی گفت: برگزاری اجلاس فارغ التحصیلان مدرسه سلیمانیه همزمان با یادواره شهدای روحانی این مدرسه و با حضور خانواده های این شهدا از جمله برنامه های روزهای هشتم و نهم مرداد ماه سال جاری در این مدرسه است.

وی همچینین از حضور آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله سبحانی و آیت الله سید عزاالدین زنجانی، از مراجع تقلید، آیت الله واعظ طبسی نماینده ولی فقیه در استان خراسان، آیت الله علم الهدی امام جمعه مشهد و حجت الاسلام سقای بی ریا مشاور رئیس جمهور در امور روحانیت، جوانفکر و شمقدری؛ مشاوران رئیس جمهوری، حجت الاسلام ذوالنور، جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این یادوراه خبر داد.

مسئول مدرسه سلیمانیه مشهد گفت: مقام معظم رهبری طلبگی خودشان را از این مدرسه آغاز کردند و حضورشان در این مدرسه را خاطره انگیز توصیف می کنند.

وی افزود: شروع فعالیتهای مبارزاتی مقام معظم رهبری نیز به نوعی با حضورشان در برنامه سخنرانی شهید نواب صفوی در مدرسۀ سلیمانیه همراه بوده است .

حجت الاسلام وفایی، تبدیل مدرسه علمیه فعلی سلیمانیه به مدرسه علمیه مطلوب متناسب با ماموریت های یک طلبه ولایت مدار در جامعه امروز ودر دهه چهارم انقلاب اسلامی را از مهمترین اهداف مسئولان این مدرسه خواند.