مشکل مترو کمبود نقدینگی است

به گزارش خبرنگار مهر "محسن هاشمی" روز دوشنبه در مراسم افتتاح کارخانه سمگنت سازی خطوط مکانیزه متروی تهران با حضور شهردار تهران افزود: خط 7 مترو تهران که قرار است با سیستمهای به روز ساخته شود دچار کمبود نقدینگی شده است که باید این موضوع حل شود.

وی اظهارداشت: برای ساخت خط 7 مترو مشکل اصلی کمبود نقدینگی است. اگر نقدینگی تأمین نشود سرعت کار پایین می‌آید.

وی بیان داشت: هم اکنون نیز در بخش بهره‌برداری مترو مشکلات فراوانی داریم زیرا با گذشت 5 ماه از سال هنوز یک ریال سوبسید دریافت نکردیم.



هاشمی ادامه داد: به صورت جدی از مسئولان شهرداری و شورای شهر می خواهیم پیگیر وضعیت بودجه مترو باشند.

مدیرعامل مترو تهران با اشاره به اینکه تعدادی از واگنهای مترو در گمرک مانده‌اند گفت: امیدواریم به زودی این واگنها ترخیص شود تا مشکل زمانی هم حل شود.

وی با اشاره به این که اگر نتوانیم حمایت 50 درصدی دولت را جذب مترو کنیم، کارها پیش نمی رود افزود: اگر 50 درصد حمایت دولت در بخش مترو صورت نگیرد، هر چقدر هم که شهرداری پول هزینه کند کاری از پیش نمی‌رود.

به گفته وی، بودجه مترو از سوی دولت از 290 میلیارد تومان به 230 میلیارد تومان کاهش یافته و به طور قطع این مقدار کامل پرداخت نمی شود و ما باز هم دار مشکل می شویم .

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه مترو نتوانست در سال گذشته از صندوق ذخیره ارزی استفاده کند و دچار عقب ماندگی شدیدی شده است.

هاشمی افزود: هم اکنون LC ها باز شده و در نهایت کمک گمرک ، وزارت صنایع و دیگر نهادی ذیربط را می طلبیم.