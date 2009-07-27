دو میلیون زائر امامزاده های چهارمحال و بختیاری را زیارت کردند

بهروز پناهنده در گفتگو با خبرنگار در شهرکرد با اشاره به زیارت دو میلیون زائیر از بقاع متبرکه استان اظهار داشت: هشت میلیارد ریال درآمد از زیارت امامزاده ها کسب شده است.

وی افزود: این مقدار درآمد نسبت به سال گذشته 27 درصد رشد داشته است.

پناهنده با بیان اینکه کلیه درآمدها امامزاده ها در اقدامات عمرانی، فرهنگی و ... هزینه می شود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر 70 درصد کار عمرانی از قبیل زائر سرا، مکان مناسب برای اقامت شبانه، روشنایی، مبلمان، ایجاد بازارچه با اولویت نیازی امکانات در تمام امامزاده های استان در حال اجراست.

وی با بیان اینکه 15 میلیارد ریال از طرف دولت به مساجد و امامزاده استان کمک شده است، بیان کرد: چهار میلیارد ریال از این اعتبارات در امامزاده ها و 11 میلیارد ریال به مساجد استان اختصاص داده شده است.

106 امامزاده در چهار محال و بختیاری وجود دارد.