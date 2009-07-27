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۵ مرداد ۱۳۸۸، ۱۵:۱۹

راهکارهای خودباوری جوانان از نگاه یک نویسنده بررسی می‌شود

نشست "سپهر هویت" با حضور یک نویسنده حوزه روان‌شناسی در خانه فرهنگ حافظیه برگزار می‌‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست نقش خودباوری و اقتدار در موفقیت و عزت نفس نوجوانان بررسی و راهکارهایی برای افزایش خودباوری در نوجوانان ارائه می‌شود.

نشست "سپهر هویت" توسط علی اصغر احمدی عضو هیئت‌ علمی دانشگاه تهران و نویسنده کتاب "من نوجوانم" برای معلمان منطقه 13 برگزار خواهد شد.

روانشناسی روابط درون خانواده، شخصیت و رفتار، نوجوان و جامعه، راهنمای سنجش خلاقیت کودکان و نوجوانان و نوجوان و خانواده سایر کتابهای ترجمه شده و تالیفی دکتر علی‌اصغر احمدی به شمار می‌روند.

این برنامه روزهای چهارشنبه 7، 14 و 21 مردادماه از ساعت 30/10 تا 11 در سالن اجتماعات آموزش و پرورش منطقه 13 برگزار می‌شود.

خانه فرهنگ حافظیه در خیابان پیروزی، خیابان پنجم نیروی هوایی، بوستان وحدت واقع شده است.

کد مطلب 919156

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