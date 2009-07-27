به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست نقش خودباوری و اقتدار در موفقیت و عزت نفس نوجوانان بررسی و راهکارهایی برای افزایش خودباوری در نوجوانان ارائه می‌شود.

نشست "سپهر هویت" توسط علی اصغر احمدی عضو هیئت‌ علمی دانشگاه تهران و نویسنده کتاب "من نوجوانم" برای معلمان منطقه 13 برگزار خواهد شد.

روانشناسی روابط درون خانواده، شخصیت و رفتار، نوجوان و جامعه، راهنمای سنجش خلاقیت کودکان و نوجوانان و نوجوان و خانواده سایر کتابهای ترجمه شده و تالیفی دکتر علی‌اصغر احمدی به شمار می‌روند.

این برنامه روزهای چهارشنبه 7، 14 و 21 مردادماه از ساعت 30/10 تا 11 در سالن اجتماعات آموزش و پرورش منطقه 13 برگزار می‌شود.

خانه فرهنگ حافظیه در خیابان پیروزی، خیابان پنجم نیروی هوایی، بوستان وحدت واقع شده است.

