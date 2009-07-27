به گزارش خبرنگار مهر، آقاخانی در ابتدای نشست خبری با اشاره به آغاز بحث پروژه چهار فصل تئاتر ایران در بهمن‌ماه 86 گفت: این پروژه از این جهت شکل گرفت که ضعف عمده تئاتر تولید شده در شهرستان‌ها حوزه درام نویسی بوده است و سعی کردیم با این پروژه قدمی در کم کردن فاصله درام نویسی در شهرستان و درام‌های حرفه‌ای نوشته شده در تهران برداریم. در پروژه چهار فصل سال را به چهار فصل که هر فصل یک مبنای موضوعی تعیین شده داشت، تقسیم کردیم.

وی ادامه داد: در هر فصل میانگین 80 طرح را دریافت کردیم که بعد از بررسی توسط شورایی متشکل از نمایشنامه نویسان حرفه‌ای، طرح‌هایی که امید بیشتری به نتیجه گرفتن‌شان بود را به عنوان طرح مصوب انتخاب کردیم. یکی از ویژگی‌های پروژه چهارفصل آشنایی با نمایشنامه نویسانی صادق و مستعد از شهرستان‌ها بود.

مسئول پروژه دائمی چهار فصل تئاتر ایران درباره تغییرات ایجاد شده در این پروژه گفت: معتقد بودم اگر همان روند دوره گذشته پروژه ادامه پیدا می‌کرد به نتیجه خاصی نمی‌رسیدیم. با توجه به تجربه سال 87 و با در نظر گرفتن این موضوع که اغلب نمایشنامه نویسان شهرستانی حرفه‌ اصلی‌شان تئاتر نیست و همچنین مشکلاتی که برای گردهمایی چند روزه در تهران به صورت فشرده برای این عزیزان ایجاد می‌شد، تصمیم به راه‌اندازی مرکز اینترنتی دائمی مشاوره با درام نویسان شهرستانی مبادرت کردیم.

آقاخانی تأکید کرد: اصل برای ما ارتباط برقرار کردن آنلاین با نمایشنامه نویسانی است که جویای اطلاعات و نقد و بررسی آثار خود هستند اما تمام کارهای سال گذشته و تعامل حضوری با هنرمندان به عنوان برنامه‌ای جانبی انجام خواهد شد. مسئولیت بنده در پروژه دائمی چهار فصل تئاتر ایران تا تولید نمایشنامه هاست و بعد از آن باقی امور به دفتر امور استان‌ها و دفتر انتشارات و پژوهش مرکز هنرهای نمایشی مربوط می‌شود. در آینده هم در صورت فراهم شدن شرایط مناسب فازهای بعدی این پروژه به مقوله‌های دیگر نظیر کارگردانی، طراحی صحنه و بازیگری توسعه پیدا می‌کند.

علاقمندان و هنرمندان تئاتر می‌توانند از این پس از طریق سایت دائمی پروژه چهار فصل به آدرس اینترنتی www.4fasltheatre.com اطلاعات مورد نظر خود را کسب و طرح‌های مورد نظر خود را ارسال کنند.