سازمان ملی جوانان آذربایجان غربی توسط هیچ کدام از ادارات همراهی نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، طاهر بخشایی ظهر دوشنبه در نشست خبری افزود: تاکنون تمامی هزینه ها و اقدامات از جانب خود سازمان صورت گرفته و ریالی از سوی ادارت و نهادها برای اجرای برنامه های مختلف برای جوانان هزینه نشده است.

وی با بیان اینکه سازمان ملی جوانان توانایی تحت پوشش قرار دادن تمامی جوانان در برنامه های فرهنگی را ندارد، بیان داشت: کار فرهنگی در کوتاه مدت نتیجه ای به دنبال نخواهد داشت و نیازمند فرهنگسازی عمومی است.

بخشایی اضافه کرد: کارها و برنامه ریزی ها آغاز شده و امیدواریم در سالهای آتی شاهد نتایج مثبت آن باشیم.

وی با اشاره به برنامه های تحقیقاتی در زمینه امور جوانان نیز اظهار داشت: 25 پروپوزال تحقیقاتی در این زمینه تاکنون ارائه شده و در بانک اطلاعاتی تشکیل شده و ثبت شده است.

رئیس سازمان ملی جوانان آذربایجان غربی همچنین با بیان اینکه تا پایان سال گذشته تنها هفت تشکل جوانان اعتبارنامه دریافت کرده بودند، عنوان کرد: امسال تاکنون میزان این میزان به 63 تشکل رسیده است و پیش بینی می کنیم این رقم با توجه به استقبال جوانان باز هم افزایش یابد.

بخشایی در ادامه برگزاری جشنهای مختلف، تشکیل ستادهای ساماندهی امور جوانان در شهرستانها، برگزاری حلقه های گفتگوی جوانان با حضور برخی مسئولان، تجلیل از کارکنان جوان ادارات، برگزاری مسابقات ورزشی، برپایی کارگاه توانمندسازی قبل از ازدواج، نمایشگاه های صنایع دستی بانوان جوان، نمایشگاه دستاوردهای جوانان، تجلیل از جوانان نخبه، برگزاری شب شعر و موسیقی، اشتراک رایگان برای جوانان در کتابخانه های عمومی استان، نامگذاری یک خیابان در هر شهرستان به نام حضرت علی اکبر(ع) و ویزیت رایگان بیماران جوان را از جمله برنامه های شاخص اجرایی در طول هفته جوان که از 12 مرداد ماه همزمان با ولادت حضرت علی اکبر(ع) آغاز می شود، عنوان کرد.