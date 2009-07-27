استقبال از قاری برگزیده بیست و ششمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مدیرکل اوقات و امور خیریه خراسان رضوی ظهر دوشنبه در مراسم استقبال از محمدجواد حسینی نفر اول بیست و ششمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه کسب این افتخار بزرگ توسط قاری برگزیده را تبریک گفت و افزود: حضور نسل جدید قرآنی و گسترش وسیع فعالیتهای قرآنی در حیطه های مختلف یکی از برکات انقلاب است.

حجت الاسلام حجت گنابادی نژاد بیان کرد: ساحت قرائت، ساحت اولی بوده که در جامعه اسلامی از سنگرهای افتخار و نورانی است.

وی ادامه داد: ساحت قرائت، ساحتی است که ما می توانیم قرآن را به زیبایی به جامع خودمان منتقل کنیم و از همه مهمتر زندگی را در سایه قرآن است.

سید جواد حسینی قاری برگزیده بیست و ششمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم در حاشیه این مراسم به خبرنگاران گفت: تلاوت قرآن را از 11 سالگی شروع کرده و اساتیدم آقایان مجتبی جاویدی، سید مجتبی سادات فاطمی و سید حسن حسینی بوده اند.

وی با بیان اینکه پدر و مادر و دوستان جلسات قرآن مشهد مشوقین اصلی وی بوده اند، لطف خداوند متعال و امام هشتم و دعای دوستان و تلاش و زحمت خود ایشان را از دلایل موفقیت خود عنوان کرد.

حسینی با بیان اینکه ساماندهی اطلاعاتی قرا و حفاظ سراسر کشور در جهت خدمت بهتر از راهکارهای وضعیت قرآنی کشور است، گفت: علائم موازی کاری و تمرکز امور قرآنی و رجوع به مرجع خاص جهت حل مشکلات قاریان قرآن در هر فردی تاثیر گذار است اما دارای شدت و ضعف و بستگی به ظرفیتی که خود قاری در خود ایجاد کرده، دارد بنابراین با توجه به زندگی شهری و اجتماعی امروز تلاوت و تفسیر قرآن باعث آرامش روحی و روانی فرد قاری می شود.

مراسم استقبال از سیدمحمد جواد حسینی، نفر اول بیست و ششمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم در محل راه آهن مشهد با حضور جمعی از مسئولان جامعه قرآنی و مردم مشهد برگزار شد.