سعید آشتیانی رکورد ماده 200 متر آزاد ایران را بهبود بخشید

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه مسابقات شنا قهرمانی جهان که در استخر "ایتالیکو" شهر رم ایتالیا جریان دارد، صبح امروز در ماده 200 متر آزاد، سعید آشتیانی و امین نوشادی با حریفان جهانی خود به رقابت پرداختند.

در این ماده که با حضور 145 شناگر در 15 دسته رقابتی برگزار شد، سعید آشتیانی با وجود کسب عنوان سومی در گروه ششم از رسیدن به فینال این ماده بازماند. آشتیانی با ثبت زمان 32/53/1 دقیقه رکورد ملی این ماده را به میزان 2 ثانیه و 13 صدم ثانیه کاهش داد. رکورد پیشین این ماده با زمان 45/55/1 دقیقه در مسابقات قهرمانی رده‌های سنی و عموم آسیا - جاکارتای اندونزی متعلق به همین شناگر بود.



آشتیانی روز گذشته در نخستین روز مسابقات شنا قهرمانی جهان نیز موفق شده بود با ثبت زمان 69/03/4 دقیقه رکورد ملی ماده 400 متر آزاد را به میزان 2 ثانیه و 27 صدم ثانیه کاهش دهد.



همچنین در این ماده امین نوشادی دیگر ملی پوش شنا کشورمان در دسته پنجم با ثبت زمان 52/55/1 دقیقه در جایگاه اول گروه خود قرار گرفت ولی از صعود به مرحله نهایی بازماند.



مسابقات شنا قهرمانی بزرگسالان جهان با شرکت 2600 شناگر از 186 کشور جهان طی روزهای 4 لغایت 11 مرداد در شهر رم ایتالیا برگزار می شود.



فردا و در سومین روز این رقابت‌ها محمد علیرضایی در ماده 50 متر قورباغه با شناگران برتر جهان به رقابت خواهد پرداخت و سایر شناگران کشورمان استراحت خواهند داشت. این رقابت‌ها یکشنبه آینده در رم ایتالیا به پایان می رسد.