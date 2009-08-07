سال آینده 1800 دانش آموز استثنایی در مدارس عادی درس می خوانند

انسیه جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: در سال تحصیلی گذشته یک هزار و 468 نفر طی طرح تلفیقی در مدارس عادی درس می خواندند.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی درباره مناسب سازی مدارس عادی برای معلولان جسمی و حرکتی نیز گفت: با بودجه ای که به این امر اختصاص داده شد امسال تعداد زیادی از مدارس برای دانش آموزان معلول مناسب سازی شد.

این اظهارات در حالی از سوی جوادی مطرح می شود که هم اکنون بسیاری از مدارس عادی تهران شرایط مناسبی برای حضور دانش آموزان معلول ندارند.

جوادی با بیان اینکه کلیه مدارسی که توسط سازمان نوسازی و خیرین مدرسه ساز ساخته می شوند، مناسب سازی شده اند، ادامه داد: همچنین یک مدرسه ویژه معلولان در منطقه 5 تهران ساخته شده است که مخصوص معلولان جسمی و حرکتی است که با آغاز سال تحصیلی فعالیت خود را آغاز می کند.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی افزود: این مدرسه که پیامبر اعظم نام گرفت، گنجایش 70 دانش آموز را دارد.