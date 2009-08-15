مرکز تحقیقاتی ادبیات در کرج راه اندازی می شود

راهب عارفی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این مرکز تحقیقاتی و پژوهشی ادبیات فارسی و علوم انسانی در میدان آزادگان کرج مکان یابی شده و کار خود را از شهریور ماه سال جاری به صورت رسمی آغاز خواهد کرد.

وی افزود: مرکز فوق در بخش دانش آموزی، نوجوانان و جوانان را برای ورود به المپیادهای کشوری آماده می کند.

این مسئول خاطرنشان کرد: هم اکنون 90 درصد کار بررسی، تحقیق و تحلیل دفتر اول شاهنامه چاپ مسکو توسط گروهی از استادان دانشگاه در این مرکز انجام شده است.

عارفی بیان داشت: در این تحلیل هر بیت از شاهنامه از 17 زاویه از جمله واژه شناسی، شخصیت شناسی از ابعاد روانشناسی، سیاسی و اجتماعی، بررسی اندیشه های فکری فردوسی در مورد توحید و مناجات با خدا و بررسی اندیشه های زرتشتی در شاهنامه فردوسی، مورد بررسی قرار گرفته است.

مدیر اطلاع رسانی دانشگاه پیام نور خانه کارگر عنوان کرد: همچنین پژوهشهای بنیادی در زمینه ادبیات در اقدامات و تحقیقات این مرکز قرار دارد.

وی ادامه داد: تحلیل و بررسی متون و آثار عرفانی از جمله "مرصادالعباد از نجم الدین رازی و کشف المحجوب از هجویری" نیز از دیگر پژوهشهای در دست استادان مرکز تحقیقاتی و پژوهشی ادبیات فارسی و علوم انسانی است.