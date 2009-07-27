مربی آلمانی استقلال قرارداد خود را ثبت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز فصل نقل و انتقالات لیگ برتر اریش روته مولر، مربی آلمانی تیم فوتبال استقلال در هیئت فوتبال استان تهران حضور پیدا کرد و قرارداد یکساله خود با این باشگاه را به ثبت رساند.

با این شرایط تا پیش از آغاز فصل جدید مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از سوی سازمان لیگ برای روته مولر مجوز همراهی تیم فوتبال استقلال صادر می شود و او می تواند روی نیمکت کنار صمد مرفاوی و دستیارانش بنشیند.

در فصل جدید مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور صمد مرفاوی به همراه اریش روته مولر، سیامک رحیم پور و بهزاد غلامپور تیم فوتبال استقلال را هدایت خواهند کرد.