تفاهمنامه رفاهی دانشگاه مازندران با دانشگاه های کشور منعقد شد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، مصطفی کمالجو ظهر دوشنبه در جلسه ستاد رفاهی دانشگاه مازندران در بابلسر عقد قرار داد همکاری با دانشگاه اصفهان را از جمله برنامه های انجام شده ستاد در تابستان جاری عنوان کرد و افزود: دانشگاه دو دستگاه از ویلاهای سازمان مرکزی را در اختیار دانشگاه اصفهان قرار دارد و در مقابل چهار واحد آپارتمان از دانشگاه اصفهان در مشهد را در اختیار گرفت.

وی گفت: با توجه به تعامل انجام شده افراد 10 درصد هزینه استفاده از آپارتمانهای فوق یعنی شبی هشت هزار تومان را پرداخت می کنند.

کمالجو همچنین از فراهم شدن شرایط برای استفاده از یک بلوک از خوابگاه های دانشگاه فردوسی مشهد با ظرفیت 100 نفر در مقابل اختصاص خوابگاه نواب صفوی دانشگاه مازندران برای استفاده دانشگاهیان دانشگاه فردوسی خبر داد و اظهار داشت: این تعامل با حمایت معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه برقرار شده است.

وی گفت: ستاد محدودیتی برای ایجاد تعامل ندارد و در صورت به حد نصاب رسیدن تقاضاها برای هر منطقه دانشگاهی کشور، اقدام به رایزنی و فراهم کردن شرایط استفاده از تسهیلات رفاهی خواهد کرد.

وی در ادامه از برقراری طرح رفاهی تابستانی در خوابگاه نواب صفوی خبر داد و گفت: 100 میلیون ریال برای اجرای این طرح اختصاص یافته و با توجه به انجام طرح سالمسازی دریا و ارائه سرویسهای ناهار و شام با قیمتهای مناسب، فضای خوبی برای حضور دانشگاهیان با اعضای خانواده شان فراهم شده است.

کمالجو همچنین در خصوص میزان تسهیلات وام گفت: با توجه به همکاری دانشگاه با بانک تجارت، سال گذشته 150 نفر اعم از اعضای هیئت علمی و کارکنان از وامهای مختلف کارهای تحقیقاتی، خودرو و لوازم خانگی استفاده کرده اند.

وی همچنین مسئولیت نگهداری و واگذاری خانه های سازمانی را از وظایف این ستاد برشمرد و گفت: برای رفع مشکل فاضلاب مجتمع آفتاب 80 میلیون ریال هزینه شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه، براساس آمارهای دریافتی، برخی از افراد به دلیل نداشتن شرایط لازم، قادر به استفاده از تسهیلات سفرهای گروهی نیست، بیان کرد: ستاد به منظور بهره مندی همه افراد به صورت برابر از تسهیلات سفر، پیشنهاد اختصاص بودجه ای مشخص برای هر فرد را به عنوان هزینه سفر در طول یکسال مطرح کرده تا افرادی که به هر دلیل نمی توانند در سفرهای گروهی شرکت کنند با دریافت این هزینه شخصا برای سفرشان اقدام کنند.

دبیر ستاد امور رفاهی، با تاکید بر ضرورت نظم بخشی به انجام سفرها بیان داشت: برنامه ریزی ستاد در این راستاست که هر فرد در طول سال از تسهیلات یک سفر درون استانی و یک سفر برون استانی بهره مند شود.

وی گفت: با توجه به تعامل انجام شده افراد 10 درصد هزینه استفاده از آپارتمانهای فوق یعنی شبی هشت هزار تومان را پرداخت می کنند.