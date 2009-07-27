415 مقاله به دبیرخانه همایش دکترین مهدویت رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیدمسعود پورسیدآقایی دبیر پنجمین همایش بین‌المللی دکترین مهدویت امروز دوشنبه 5 مرداد ماه در دومین نشست خبری همایش گزارشی از روند اجرای همایش ارائه کرد و یادآور شد: 317 مقاله فارسی به دبیرخانه این همایش رسیده است .

پورسید آقایی گفت: از میان مجموع مقالات دریافتی، 53 مقاله برگزیده شده که تعدادی از آنها در همایش قرائت خواهند شد .

رئیس پژوهشکده مهدویت افزود: 98 مقاله نیز به زبانهای انگلیسی و عربی از کشورهای مختلف اروپایی، آمریکایی و عربی به دبیرخانه رسیده که 59 مقاله برای این همایش برگزیده شده است.

همایش بین‌المللی دکترین مهدویت 13 و 14 مرداد در سالن اجلاس سران برگزار می‌شود.