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۵ مرداد ۱۳۸۸، ۱۴:۰۰

415 مقاله به دبیرخانه همایش دکترین مهدویت رسیده است

415 مقاله به دبیرخانه همایش دکترین مهدویت رسیده است

415 مقاله به دبیرخانه همایش بین‌المللی دکترین مهدویت رسیده است که از این میان 317 مقاله فارسی و 98 مقاله نیز به زبانهای انگلیسی و عربی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیدمسعود پورسیدآقایی دبیر پنجمین همایش بین‌المللی دکترین مهدویت امروز دوشنبه 5 مرداد ماه در دومین نشست خبری همایش گزارشی از روند اجرای همایش ارائه کرد و یادآور شد: 317 مقاله فارسی به دبیرخانه این همایش رسیده است .

پورسید آقایی گفت: از میان مجموع مقالات دریافتی، 53 مقاله برگزیده شده که تعدادی از آنها در همایش قرائت خواهند شد .

رئیس پژوهشکده مهدویت افزود: 98 مقاله نیز به زبانهای انگلیسی و عربی از کشورهای مختلف اروپایی، آمریکایی و عربی به دبیرخانه رسیده که 59 مقاله برای این همایش برگزیده شده است.

همایش بین‌المللی دکترین مهدویت 13 و 14 مرداد در سالن اجلاس سران برگزار می‌شود.

کد مطلب 919180

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