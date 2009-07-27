برگزاری همایش شهرداران مناطق کلانشهرهای کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، "نادر کرمی" شهردار منطقه 12 تهران و دبیر کمیته شهرداران مناطق کلانشهرهای کشور افزود : این همایش به منظور انتقال تجارب مفید و موثر هرشهر به سایر شهرها ، شناسایی نارسایی و مشکلات موجود در روند فعالیت شهرداریها و ارائه راهکار و پیشنهادات لازم برگزار می شود .

وی همچنین همفکری و تبادل نظر در جهت بهبود و ارتقاء کمی و کیفی خدمات کلانشهرها ، هماهنگی و همگرایی و همکاری در ارتباط با مسائل مربوط به شهرداری ها ، بررسی زمینه همکاریهای مشترک در پیشبرد اهداف شهرداریها و همکاریهای مطالعاتی و علمی و کارشناسی در موضوعات مشترک و ارائه نظرات کارشناسی در موضوعات اجرایی با تشکیل کارگروههای تخصصی را از دیگر دلایل برگزاری این همایش بر شمرد.

این همایش با حضور شهرداران مناطق کلانشهرهای تهران ، اصفهان ، شیراز ، مشهد ، اهواز ، تبریز ، کرج و قم در نیمه دوم مرداد ماه در منطقه 12 برگزار می شود.