  1. استانها
  2. تهران
۵ مرداد ۱۳۸۸، ۱۴:۴۴

اهتزاز بزرگترین پرچم جمهوری اسلامی ایران در کرج

اهتزاز بزرگترین پرچم جمهوری اسلامی ایران در کرج

کرج - خبرگزاری مهر: همزمان با ولادت حضرت ابوالفضل العباس (ع )، بزرگترین پرچم جمهوری اسلامی ایران طی آیینی درکلانشهر کرج به اهتزار درآمد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، ظهر دوشنبه رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر کرج در این آیین گفت: پرچم به عنوان نماد وحدت ملی و مقدس برای کشورها و ملل دنیا محسوب می شود و در کل دنیا برای آن احترام ویژه ای قائل هستند.

وی افزود: پرچم جمهوری اسلامی ایران که مزین به نشان مقدس الله و عبارت الله اکبر است از قداست و جایگاه والایی برخوردار است .

این جانباز 70 درصد خاطرنشان کرد: کلانشهر کرج اولین منطقه کشور است که بزرگترین پرچم ایران اسلامی به لحاظ ابعاد در آن به اهتزاز درآمده است .

پورمظاهری بیان کرد: برای ساخت جایگاه نصب این پرچم مقدس به ارتفاع 40 متر،  200میلیون ریال از محل اعتبارات شهرداری کرج هزینه شده است .

در این مراسم شماری از جانبازان، ایثارگران، فرماندهان نظامی و انتظامی، خانواده های معظم شهدا و نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی حضور داشتند. 

این پرچم به طول 16 متر و عرض 9 متر در میدان جمهوری کرج نصب شده است و به مناسبتهای مختلف در کرج به اهتزاز در می آید.

کد مطلب 919186

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها