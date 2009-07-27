اهتزاز بزرگترین پرچم جمهوری اسلامی ایران در کرج

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، ظهر دوشنبه رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر کرج در این آیین گفت: پرچم به عنوان نماد وحدت ملی و مقدس برای کشورها و ملل دنیا محسوب می شود و در کل دنیا برای آن احترام ویژه ای قائل هستند.

وی افزود: پرچم جمهوری اسلامی ایران که مزین به نشان مقدس الله و عبارت الله اکبر است از قداست و جایگاه والایی برخوردار است .

این جانباز 70 درصد خاطرنشان کرد: کلانشهر کرج اولین منطقه کشور است که بزرگترین پرچم ایران اسلامی به لحاظ ابعاد در آن به اهتزاز درآمده است .

پورمظاهری بیان کرد: برای ساخت جایگاه نصب این پرچم مقدس به ارتفاع 40 متر، 200میلیون ریال از محل اعتبارات شهرداری کرج هزینه شده است .

در این مراسم شماری از جانبازان، ایثارگران، فرماندهان نظامی و انتظامی، خانواده های معظم شهدا و نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.

این پرچم به طول 16 متر و عرض 9 متر در میدان جمهوری کرج نصب شده است و به مناسبتهای مختلف در کرج به اهتزاز در می آید.