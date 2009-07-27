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۵ مرداد ۱۳۸۸، ۱۴:۲۶

گیتس :

آمریکا به پاسخ ایران تا پائیز امیدوار است

آمریکا به پاسخ ایران تا پائیز امیدوار است

وزیر دفاع آمریکا ابراز امیدواری کرد که ایران تا پائیز به پیشنهادهای هسته ای غرب پاسخ دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، رابرت گیتس که هم اکنون در بیت المقدس به سر می برد در دیدار با ایهود باراک وزیر جنگ رژیم اسرائیل گفت: باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا انتظار دارد و نیز امیدوار است که ایران تا پائیز و زمان برگزاری نشست سران در سازمان ملل در ماه سپتامبر به پیشنهادات هسته ای غرب پاسخ دهد.

ایهود باراک نیز در این دیدار ادعا کرد که رژیم اسرائیل هیچ گزینه ای را برای برخورد با موضوع هسته ای ایران کنار نگذاشته است.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی همچنین خواستار اعمال تحریم های شدیدتر علیه ایران شد.

وزیر خارجه روسیه نیز اخیرا از آمادگی ایران برای پاسخ به هر گونه پیشنهاد گروه 1+5 خبر داده بود.

کد مطلب 919189

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