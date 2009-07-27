400 خادم مساجد بوشهر بیمه شدند

حجت الاسلام عباس صداقت در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: در این طرح خادمین مساجد بوشهر از طریق اوقاف و امور خیریه حق کارفرمای آنان پرداخت می شود.

وی بااشاره به اینکه امسال 150هکتار زمین از موقوفات استان بوشهر ثبت شده است، اظهار داشت: با شناسایی موقوفات امکان ثبت آنان فراهم خواهد شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر افزود: طرح شناسایی موقوفات و بقاع متبرکه استان بوشهر در قالب تفاهمنامه با بسیج سازندگی سپاه امام صادق (ع) این استان در حال اجراست، که پیش بینی می شود تا پایان سال این مهم به پایان برسد .

صداقت یادآور شد: در استان بوشهر بیش از شش هزار رقبه در قالب هزار و 330 موقوفه و 400 امامزاده، بقعه و قدمگاه شناسایی شده است .

وی با اشاره به اینکه نیازمند مشارکت بیشتر خیرین هستیم، گفت: کمک به بیماران خاص از موضوعاتی است که باتوجه به شمار بالای مبتلایان به این بیماری ها خیرین می توانند با وقف بخشی از داشته های خود زمینه کمک به افراد واجد شرایط در این بخش را نیز فراهم کنند .