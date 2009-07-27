آمریکا و لیبی همکاری های نظامی خود را افزایش می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "جفری فیلتمن" که در طرابلس حضور داشت، از همکاری های گستره نظامی با لیبی خبر داد.

وی با اشاره به خطر القاعده در قاره سیاه افزود: واشنگتن و طرابلس در زمینه جلوگیری از این حملات اتفاق نظر دارند.

القاعده در قاره آفریقا با نام "القاعده مغرب" حضور دارد و بیشتر فعالیت هایش را در الجزائر متمرکز کرده است.

روابط آمریکا و لیبی همواره در 30 سال گذشته چالش های بسیاری داشته است. در سال 1981 این روابط به علت اتهام واشنگتن به طرابلس در زمینه پشتیبانی از تروریسم به طور کامل قطع شد و در سال 2004 پس از آنچه دست کشیدن لیبی از سلاح های کشتار جمعی اعلام شد، دوباره برقرار شد.