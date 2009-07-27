به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سیدهاشم میلانی بابیان این مطلب افزود: در حال حاضر به صورت محدود در اولین گام، بخشی را در کتابخانه مرکزی نجف با عنوان کتابخانه تخصصی امیرالمؤمنین(ع) راهاندازی کردهایم که در آن تاکنون هزار عنوان کتاب گردآوری شده و برای تایپ کتابهایی که درباره ابعاد مختلف شخصیتی حضرت علی(ع) و همچنین شهر نجف است، گامهایی برداشته شده است.
میلانی در ادامه، قدمت کتابخانه مرکزی نجف اشرف را نزدیک به 10 قرن اعلام کرد و اظهار داشت: در طول تاریخ، سلاطین و وزرا و شخصیتهای مذهبی و دولتی در بازدید از کتابخانه انواع و اقسام هدایا از قبیل کتاب، قرآن و عتقیهجات اهدا میکردند و با وجود آستان قدس حضرت علی(ع)، کتابخانه روزبهروز رونق میگرفت تا اینکه شهرت جهانی پیدا کرد.
وی افزود: تا 200 سال پیش دهها هزار جلد کتاب در این کتابخانه جمعآوری شده بود، اما در طی چند سال اخیر اکثر این صور فرهنگی از بین رفته است.
میلانی گفت: پس از سقوط رژیم صدام با هدف مشارکت فرهنگی در آیندهء عراق تصمیم گرفتیم این کتابخانه را بازسازی کنیم و در واقع، از مرحله صفر شروع کردیم و کتابخانه با حدود 30هزار جلد کتاب یک سال پیش افتتاح شد.
وی اظهار داشت: در زمینه رونق مجدد کتابخانه نجف مشتاقیم که از تجربیات و حمایتهای دیگر کشورهای همسایه، بخصوص ایران، بهرهمند شویم زیرا با توجه به اشتراکات فرهنگی که میان عراق و ایران وجود دارد، از ایران میخواهیم تا تجربیات پربار خود را در این زمینه در اختیار ما قرار دهد و امیدواریم در حمایت از صنعت فرهنگی عراق غفلت نشود.
رئیس کتابخانه نجف اشرف افزود: از ایران میخواهیم تا در زمینههای چاپخانه پیشرفته که به دلیل قدیمی بودن چاپخانههای ما مسائل چاپ کتاب بسیار ضعیف است و همچنین اهدای کتاب، بخصوص کتابهای به زبان عربی و مرجع فارسی، ما را یاری کند زیرا در طول 40 سال گذشته کتابخانه هیچ کتاب جدیدی نداشته است و از حیث بهروز شدن کتاب هم به کمک در این زمینه نیاز داریم.
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