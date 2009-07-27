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۵ مرداد ۱۳۸۸، ۱۴:۲۴

نشست خبری فیلم سینمایی "زم هریر" برگزار شد

نشست خبری فیلم سینمایی "زم هریر" برگزار شد

نشست خبری فیلم سینمایی "زم هریر" به کارگردانی علی روئین‌تن صبح امروز دوشنبه با حضور عوامل و بازیگران این فیلم در مجتمع سینمایی پردیس زندگی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدضیا هاشمی در ابتدای این نشست ضمن تشکر از حضور همکاران و نمایندگان رسانه‌ها گفت: بنای ما تعریف از یک موضوع برای سینما نیست و امیدواریم "زم هریر"  با حضور اساتید پرسابقه سینمای ایران، بسیار پرمحتوا  ظاهر شده و برگی زرین را در تاریخ سینمای ایران رقم بزند.

در ادامه کارگردان "زم هریر" درباره برپایی این نشست گفت: خوشحالم که برای احترام به یکدیگر و ارتقای فرهنگ این مرز و بوم تلاش می‌کنیم وامیدوارم همیشه شرایطی فراهم شود که رابطه متقابل میان هنرمندان و رسانه‌ها پابرجا بماند. بنده برای خبرنگاران احترام زیادی قائلم و دوست دارم اخبار را با احترام تقدیم آنها کنم.

روئین‌تن با گرامیداشت یاد زنده‌یاد خسرو شکیبایی افزود: همکاری مشترک با بزرگان سینمای برای من افتخاری بزرگ است و امیدوارم "زم هریر" فیلمی درخور نام این عزیزان باشد و باعث خشنودی و رضایت مخاطبان شود.

علیرضا زرین‌دست فیلمبردار "زم هریر" هم درباره این همکاری گفت: از اینکه در خدمت موسسه رها فیلم در تولید این مجموعه هستم خوشحالم. هر یک از ما جویی کوچک هستیم که با همکاری و قدرت رودخانه‌ای بزرگی چون سینما تبدیل به یک اثر ماندگار می‌شویم و امیدوارم نتیجه کار مورد قبول واقع شود.

همچنین داود رشیدی بازیگر "زم هریر" درباره حضور خود در پروژه گفت: آئین آغازین کارنامه فیلم سینمایی "زم هریر" رسمی پسندیده بود که به همت کارگردان و تهیه‌کننده این فیلم انجام شد و امیدوارم "زم هریر" شروع و پایانی پرقدرت داشته باشد.

محمود پاک‌نیت یکی دیگر از بازیگران "زم هریر" هم در این نشست گفت: امیدوارم که این کار از "دلشکسته" بهتر شود، چرا که هنرمندان و عواملی خلاق در این مجموعه حضور دارند و از آن حمایت می‌کنند.

در ادامه این نشست ایرج رامین‌فر، حسین زندباف، وحید جلیلوند، مهوش صبرکن، شیلا خداداد، بیتا بادران و دیگر بازیگران و عوامل با تکیه بر امتیازهای این پروژه از حضور خود در این مجموعه ابراز خرسندی کردند.

کد مطلب 919203

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