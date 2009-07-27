نشست خبری فیلم سینمایی "زم هریر" برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدضیا هاشمی در ابتدای این نشست ضمن تشکر از حضور همکاران و نمایندگان رسانه‌ها گفت: بنای ما تعریف از یک موضوع برای سینما نیست و امیدواریم "زم هریر" با حضور اساتید پرسابقه سینمای ایران، بسیار پرمحتوا ظاهر شده و برگی زرین را در تاریخ سینمای ایران رقم بزند.

در ادامه کارگردان "زم هریر" درباره برپایی این نشست گفت: خوشحالم که برای احترام به یکدیگر و ارتقای فرهنگ این مرز و بوم تلاش می‌کنیم وامیدوارم همیشه شرایطی فراهم شود که رابطه متقابل میان هنرمندان و رسانه‌ها پابرجا بماند. بنده برای خبرنگاران احترام زیادی قائلم و دوست دارم اخبار را با احترام تقدیم آنها کنم.

روئین‌تن با گرامیداشت یاد زنده‌یاد خسرو شکیبایی افزود: همکاری مشترک با بزرگان سینمای برای من افتخاری بزرگ است و امیدوارم "زم هریر" فیلمی درخور نام این عزیزان باشد و باعث خشنودی و رضایت مخاطبان شود.

علیرضا زرین‌دست فیلمبردار "زم هریر" هم درباره این همکاری گفت: از اینکه در خدمت موسسه رها فیلم در تولید این مجموعه هستم خوشحالم. هر یک از ما جویی کوچک هستیم که با همکاری و قدرت رودخانه‌ای بزرگی چون سینما تبدیل به یک اثر ماندگار می‌شویم و امیدوارم نتیجه کار مورد قبول واقع شود.

همچنین داود رشیدی بازیگر "زم هریر" درباره حضور خود در پروژه گفت: آئین آغازین کارنامه فیلم سینمایی "زم هریر" رسمی پسندیده بود که به همت کارگردان و تهیه‌کننده این فیلم انجام شد و امیدوارم "زم هریر" شروع و پایانی پرقدرت داشته باشد.

محمود پاک‌نیت یکی دیگر از بازیگران "زم هریر" هم در این نشست گفت: امیدوارم که این کار از "دلشکسته" بهتر شود، چرا که هنرمندان و عواملی خلاق در این مجموعه حضور دارند و از آن حمایت می‌کنند.

در ادامه این نشست ایرج رامین‌فر، حسین زندباف، وحید جلیلوند، مهوش صبرکن، شیلا خداداد، بیتا بادران و دیگر بازیگران و عوامل با تکیه بر امتیازهای این پروژه از حضور خود در این مجموعه ابراز خرسندی کردند.