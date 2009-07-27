تعداد آثار ثبتی تاریخی خراسان رضوی به هزار و 254 اثر رسید

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حمید رضا محمدی نیک پور ظهر دوشنبه در نشستی خبری در محل سازمان میراث فرهنگی استان از ثبت 26 اثر این استان در فهرست آثار ملی خبر داد و افزود: با اضافه شدن 26 اثر به آثار ملی استان تعداد آثار ثبتی استان به هزار و 254 اثر رسید.

سرپرست معاونت میراث فرهنگی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی گفت: از این آثار 11 مورد به شهرستان سبزوار، سه اثر به تربت حیدریه، پنج اثر به خواف، سه اثر به مشهد، دو اثر به شهرستان رشتخوار و دو اثردیگر متعلق به شهرستان چناران است.

وی تصریح کرد: تپه چهل ماه و اندنجر شهرستان رشتخوار، تپه سید آباد، تپه برقلعه شهرستان چناران، محوطه خادر، محوطه لاخ انجیر و حمام قاسم آباد شهرستان مشهد، مزار بی بی حور و بی بی نور، حوض انبار نیاز آباد، حوض انبار میدان، مسجد نبی و نقاره میدان ده شهرستان خواف ازآثار و ابنیه تاریخی به ثبت رسیده در فهرست آثار ملی است.

نیکپور ادامه داد: تپه زاوه، ایوان مسجد تربت حیدریه و پل کسکک در شهرستان تربت حیدریه، مسجد جامع مریوند، حوض آباد برآباد، محوطه خرابه های قلعه چوبین، امام زاده حسین بن موسی، مسجد جامع خسروآباد، امام زاده سید علی یک تپه، بقعه کلاته مزینان، کارگاه سفالگری برآباد، نارنج تپه و آب انبار مقیسه در شهرستان سبزوار از دیگر آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی ایران است.

سرپرست معاونت میراث فرهنگی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی در پایان گفت: آثار تاریخی از تاریخ ثبت، تحت نظارت و مراقبت و حمایت سازمان بوده و هرگونه اقدام و عملیاتی که منجر به تخریب یا تغییر هویت اثر گردد ممنوع است.