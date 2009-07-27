عکاس ایلامی نامزد دریافت جایزه جشنواره جهانی عکس صربستان شد

محمد کرم اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: "منوچهر تتری" هنرمند اسلامی و رئیس خانه عکاسان استان ایلام با عکس "رقص طلب باران" نامزد دریافت جایزه جشنواره جهانی عکس صربستان شده است.

وی بیان داشت: عکس منوچهر تتری از میان بیش از 44 هزار عکس جشنواره در بین پنج اثر برتر قرار گرفته است.

این مسئول همچنین از انتشار شماره 4 و 5 مجله ادبی "ن" خبر داد و گفت: این شماره در دو بخش شعر و ویژنامه جشنواره منطقه ای داستان کوتاه روای به چاپ رسیده است.

کرم اللهی یادآور شد: داستان قسمت عمده منابع محتوایی مجله را در می گیرد.