  1. استانها
  2. ایلام
۵ مرداد ۱۳۸۸، ۱۵:۳۰

عکاس ایلامی نامزد دریافت جایزه جشنواره جهانی عکس صربستان شد

عکاس ایلامی نامزد دریافت جایزه جشنواره جهانی عکس صربستان شد

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر حوزه هنری استان ایلام گفت: عکاس ایلامی نامزد دریافت جایزه در جشنواره جهانی عکس صربستان شده است.

محمد کرم اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: "منوچهر تتری" هنرمند اسلامی و رئیس خانه عکاسان استان ایلام با عکس "رقص طلب باران" نامزد دریافت جایزه جشنواره جهانی عکس صربستان شده است.

وی بیان داشت: عکس منوچهر تتری از میان بیش از 44 هزار عکس جشنواره در بین پنج اثر برتر قرار گرفته است.

این مسئول همچنین از انتشار شماره 4 و 5 مجله ادبی "ن" خبر داد و گفت: این شماره در دو بخش شعر و ویژنامه جشنواره منطقه ای داستان کوتاه روای به چاپ رسیده است.

کرم اللهی یادآور شد: داستان قسمت عمده منابع محتوایی مجله را در می گیرد.

کد مطلب 919210

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها