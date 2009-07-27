به گزارش خبرگزاری مهر، غار لوط (ع) در جنوب اردن در استان کرک واقع شده است که در سال 1986 کشف شد و عملیات بازسازی و ترمیم آن بیش از ده سال طول کشیده است. این غار به گفته محققان به بیش از 5 هزار سال پیش باز میگردد. بر روی دیوارهای این غار نوشتهها، تصاویر و عکسهایی از حیوانات، گیاهان و درختانی است که داستان زندگی حضرت لوط، قوم او، نحوه زندگی مردم آن دوران را به تصویر کشیده است. این بنا از سنگهای بسیار قدیمی ساخته شده است.
در نزدیک این غار کنیسهای کشف شده که از با قدمتترین آثار اردن بوده و تاریخ ساخت آن به سال 691 باز میگردد. همچنین قبرستان" نقع" که تاریخ آن به دوران بیزانسها باز میگردد. در نزدیک این غار برکه آبی وجود دارد که آب در آن جمع میشود. اگرچه قناتهای آبی در آنجا وجود دارند و زائران میتوانند از آب آنها استفاده کنند، اما آب گوارای این برکه به عنوان تبرک و یا عبادت مورد استفاده زائران قرار میگیرد.
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