دور جدید مذاکره آمریکا و روسیه درباره پیمان استارت سپتامبر برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه تایمز چاپ هندوستان نوشت که روسیه مخالف تصمیم آمریکا در مورد استقرار سیستم دفاع ضد موشکی در لهستان و جمهوری چک است.

پیمان استارت یک که منجر به کاهش تولید شش هزار کلاهک هسته ای دور برد یا استراتژیکی شده قرار است در ماه دسامبر پایان یابد. در پیمان بعدی، مسکو خواستار کاهش کلاهکهای هسته ای بین هزار و 700 تا دو هزار و 200 تا آخر سال 2012 شده است.

همچنین پیشتر مدودف اعلام کرد که در صورت پافشاری آمریکا برای استقرار سپر موشکی خود در اروپای شرقی، مسکو نیز آماده است تا موشکهای اسکندر خود را در کالنینگراد مستقر کند.

