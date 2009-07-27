به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار علی صالح‌آبادی با بیان مطلب فوق اظهار داشت: تالار کیش تنها برای صادرکنندگان و خریداران بین‌المللی محصولات پتروشیمی خواهد بود تا آنان بتوانند به سهولت معاملات خود را در این منطقه آزاد انجام دهند.

وی با بیان اینکه از اواخر سال 86 بر اساس مصوبه دولت محصولات پتروشیمی از شمول قیمت گذاری خارج شدند، گفت: قیمت گذاری این محصولات از دو سال قبل در بورس کالا انجام می‌شود که در همین راستا اکثر محصولات پتروشیمی سال گذشته در بورس کالا مورد پذیرش قرار گرفت.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: حجم معاملات محصولات پتروشیمی در سال 87 به بیش از دو هزار میلیارد تومان رسید که این حجم امسال با راه‌اندازی معاملات صادراتی، افزایش چشمگیری خواهد یافت.

وی از ورود محصولات پتروشیمی به معاملات قراردادهای آتی تا پایان سال 88 خبر داد و گفت: هم اکنون طراحی‌های لازم برای ورود این محصولات در بورس کالای ایران در حال انجام است تا مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و صادر‌کنندگان از این ابزارها به منظور پوشش ریسک استفاده کنند.

حجم معاملات آتی از مرز 260 میلیارد ریال گذشت

وی با بیان اینکه معاملات قراردادهای آتی از تیرماه سال 87 در بورس کالای ایران آغاز شد، افزود: این ابزار مالی برای نخستین بار در تاریخ بورس جهت پوشش ریسک سرمایه‌گذاران راه‌اندازی شد که خوشبختانه حجم معاملات آن به بیش از 260 میلیارد ریال رسیده است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: روز به روز سرمایه‌گذاران بیشتری برای پوشش ریسک خود از این ابزار مالی استفاده می‌کنند.

بورس مرجع نرخ‌گذاری طلا می‌شود

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: بخشی از طلایی که در بانک کارگشایی عرضه می‌شود، به زودی در بورس مورد معامله قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: بنابراین معاملات آتی و نقدی طلا در بازار بورس انجام خواهد شد تا قیمت آن در بورس کشف شود.

صالح‌آبادی به مذاکرات سازمان بورس با بانک مرکزی اشاره کرد و اظهار داشت: بانک مرکزی موافقت اصولی برای عرضه طلا در بورس کالا دارد تا بورس مرجع رسمی نرخ‌گذاری این محصول در کشور شود.