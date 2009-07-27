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۵ مرداد ۱۳۸۸، ۱۴:۵۶

گویا به مهر خبر داد:

شمار مبتلایان به آنفلوانزای نوع A در کشور به 32 نفر رسید

شمار مبتلایان به آنفلوانزای نوع A در کشور به 32 نفر رسید

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت از شناسایی 9 مورد جدید از بیماران مبتلا به آنفلوانزای نوع A در کشور خبر داد.

دکتر محمدمهدی گویا با اعلام اینکه تعداد مبتلایان به این بیماری در کشور به 32 نفر رسید، به خبرنگار مهر گفت: این بیماری علاوه بر اینکه در زائران حج عمره مشاهده شده در مسافرانی که از کشورهای شرق آسیا به کشور بازگشته اند نیز دیده شده است.

سازمان جهانی بهداشت با اعلام اینکه 160 کشور دنیا درگیر ویروس آنفلوانزای خوکی شده اند، اعلام کرد: تعداد مبتلایان به این بیماری در دو سال آینده ممکن است به دو میلیارد نفر برسد.

گویا با اشاره به اینکه این بیماران تحت درمان و مداوا قرار دارند، افزود: از مجموع 32 بیمار مبتلا به این ویروس، 23 نفر آنان از زائران حج عمره بوده اند.

کد مطلب 919232

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