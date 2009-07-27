دادگاه مطبوعات مدیر مسئول روزنامه نود را مجرم دانست

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی دادگستری کل استان تهران اعلام کرد: هیئت منصفه مطبوعات پس از استماع کیفرخواست توسط نماینده مدعی العموم و تعدادی از شاکیان و همچنین مدافعات مدیر مسئول روزنامه ورزشی نود وارد شور شد و متهم را در مورد شکایت آقای تیموری مبنی بر نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی با اکثریت آراء مجرم دانست.

هیئت منصفه مطبوعات مدیر مسئول روزنامه ورزشی نود را در مورد شکایت ناصر احمد پور مبنی بر توهین و نشر اکاذیب با اکثریت آراء متهم را مجرم دانست و در خصوص شکایت مدیر کل حقوقی و امور املاک سازمان تربیت بدنی با اکثریت آراء متهم را مجرم دانست.

در خاتمه هیئت منصفه مطبوعات مدیر مسئول این روزنامه را با اکثریت آراء مستحق برخورداری از تخفیف در مجازات دانست.

همچنین جلسه رسیدگی به کیفرخواست های مطروحه علیه مدیر مسئول نشریه روز ورزش نیز روز گذشته برگزار شد و هیئت منصفه مطبوعات پس از استماع کیفرخواست توسط نماینده مدعی العموم و طرح شکایت یکی از شکات و بدنبال آن مدافعات مدیر مسئول نشریه روز ورزش وارد شور شد و متهم را در خصوص دو مورد شکایت محمد رضا یزدانی خرم مبنی بر توهین و افتراء با اکثریت آراء متهم را مجرم دانست و در مورد نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی با اتفاق آراء مجرم تشخیص داد.

هیئت منصفه مطبوعات مدیر مسئول نشریه روز ورزش را با اکثریت آراء مستحق تخفیف در مجازات دانست.