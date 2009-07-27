آغاز ساخت آشیانه بالگرد پایگاه امداد نجات هلال احمر خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، امیرالله شمقدری ظهر دوشنبه در بازدید از روند اجرای عملیات عمرانی آشیانه بالگرد، انبار تجهیزات، ناوگان هوایی و زمینی امدادی و سگهای اختصاصی امداد و نجات در محل پایگاه امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان، افزود: آشیانه بالگرد پایگاه امداد نجات جمعیت هلال احمر استان، زیرساخت اساسی امدادرسانی سریع و به هنگام است.

وی با اشاره به پیشرفتهای چشمگیر این پایگاه طی چند سال گذشته از پیشرفت 95 درصدی عملیات عمرانی آشیانه بالگرد که از مصوبات دور اول سفر هیئت دولت به خراسان رضوی است تقدیر کرد و گفت: پد فرود، سایت اداری و تجهیزات امداد یگان هوایی نیز هرچه سریعتر باید تکمیل شود.

سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی ساخت آشیانه بالگرد با ظرفیت استقرار پنج فروند بالگرد و امداد رسانی سریع و به هنگام به حادثه دیدگان را یک ضرورت دانست و افزود: به همت دولت این اقدام ارزشمند آغاز شده و در آینده ای نزدیک به بهره برداری می رسد.

شمقدری تجهیز انبارها و تقویت گروه های سگهای تخصصی امداد نجات، تامین 17 دستگاه خودروی پیکاپ کمک دار برای ناوگان امدادی و 15 دستگاه خودروی سواری برای شعب جمعیت هلال احمر در شهرستانها را از دیگر اقدامات صورت گرفته در چهار سال گذشته عنوان کرد.

وی با اشاره به اختصاص یک فروند بالگرد سبک بل به جمعیت هلال احمر خراسان رضوی در سال 85 ادامه داد: به زودی یک فروند بالگرد MI 17 نیز به ناوگان امداد هوایی خراسان رضوی افزوده خواهد شد.

پایگاه امداد و نجات جمعیت هلال احمر خراسان رضوی از 15 سال پیش آغاز به کار کرده و امور پشتیبانی عملیات امداد و نجات شامل انبارداری اقلام زیستی، ترابری، تعمیرات و نگهداری ناوگان امدادی را بر عهده دارد.

در حال حاضر 24 قلم کالای مورد نیاز برای امدادرسانی به میزان دو درصد جمعیت خراسان رضوی در این پایگاه نگهداری می شود.